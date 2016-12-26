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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В 2016 году музеи Архангельской области представили более 120 выставок

На заседании коллегии министерства культуры Архангельской области подвели итоги деятельности музеев за 9 месяцев 2016 года. Основными темами для новых экспозиций стали 75-летие прихода союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск и Арктика.

Отметим, что за неполный год музеи региона представили более 120-и выставок, 12 выставочных проектов, 33 передвижные выставки и 6 виртуальных музейных экспозиций.

Большой популярностью у посетителей пользовался проект Северного морского музея «Дервиш. Караваны победы», где организаторы в выставочном зале смогли представить информацию практически обо всех союзных конвоях Второй мировой войны. За три месяца эту выставку посмотрели более 1400 жителей и гостей Архангельска.

Государственное музейное объединение стало частью большого и значимого для Архангельска проекта «Лики России». Музей Изобразительных искусств является основной площадкой этой всероссийской художественной выставки. Напомним, что на «Ликах России» можно увидеть полотна полутора тысяч художников. Выставка всероссийского уровня проводилась в Архангельске более 50 лет назад, в 1964 году. Тогда она объединила 9 республик и областей северо-запада РСФСР.

Наиболее значимым для Архангельского краеведческого музея в 2016 году событием стало получение в дар уникальной коллекции, собранной Морской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ), бессменным руководителем которой является Почетный полярник, профессор Петр Владимирович Боярский – советник директора Российского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. 


 


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автор: Марина М.
просмотров: 113
дата: 26.12.16 | 17:11
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