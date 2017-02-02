Архангельск: Культура

Необычная выставка открылась сегодня в Гостиных Дворах. Посетителей ждут редкие, удивительные экспонаты. Подкованная блоха, самый маленький автомобиль, самый толстый человек, самый длинный нос и многое другое.

На входе гостей встречают гигантские, высотой с человеческий рост челюсти мегалодона, вымершего несколько миллионов лет назад вида акул.

Чуть дальше в конце выставочного зала установлен макет сердца настоящего кита, размером с автомобиль. Трудно не заметить самого высокого человека в мире Роберта Уодлоу и его ботинки. Рядом с ним на скамеечке восковая фигура женщины Ким Гудман, которая способна выкатывать свои глаза на 11 миллиметров вперед.

Есть ювелирные работы российского умельца из Уфы, который на кончике карандашного грифа создает уникальные в своем роде скульптуры. Увидеть их непросто, поэтому для посетителей выставки сделана специальная увеличительная лупа.

Редакция News29 предупреждает, что у выставки есть ограничения 6+. От самого мрачного экспоната мурашки побегут не только у ребенка - это чучело «Фиджийской русалки» пойманное в Тихом океане у берегов Фиджи.

Выставка «Титикака» будет работать до 10 мая.