Архангельск: Культура

Руководителем архангельского представительства общероссийской общественной организации, объединяющей около 5 тысяч кинематографистов, стал директор архангельской Школы кино «Инфильм» Анатолий Конычев.

Напомним, летом этого года Конычев стал членом союза кинематографистов, это и дало право открыть в Архангельске представительство.

«Мы долго шли к этому: снимали, стали организаторами многих фестивалей и конкурсов всероссийского и регионального уровня. Это оценка нашей деятельности за 10 лет», - отметил Анатолий и пообещал, что жители региона ещё не раз увидят именитых актеров и режиссеров на поморской земле.

Добавим, школа кино «Инфильм» в этом году будет организатором мероприятий, посвященных юбилею Андрея Сергеевича Кончаловского и Всероссийского воркшоп-фестиваля короткометражного кино «КеноVison».