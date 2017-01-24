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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В Архангельске представят выставку о попутчиках в российских и зарубежных вагонах

На этот раз в фокусе объектива фотографа Ильи Ипатова оказались путешествия и поездки. Экспозиция «11-й вагон» представляет собой подборку снимков, на которых запечатлены люди, едущие в поездах: у каждого - своя цель, свои эмоции, мечты, ожидания.
В открытых лицах и непринужденных позах героев автор подмечает и передает живую непосредственность своих персонажей.

Илья Ипатов, сам знатный путешественник, привез новые фотовпечатления из перемещений по России и другим весьма удаленным от нас местам земного шара. «Вагон - это же настоящее сокровище для фотографа, - говорит Илья. - Никто не спешит, не толкается, ничего из себя не строит, все в одинаковых условиях, ты расслабляешься - и просто получаешь удовольствие. Где как не в поезде можно снять столько замечательных типажей?»

Название выставке «11-й вагон» дал номер плацкартного вагона поезда Москва - Архангельск, где автор сделал первые кадры будущей экспозиции: Илья решился «пойти в народ», и многие пассажиры были рады такому вниманию человека с фотокамерой. В следующий раз он ехал в купейном вагоне поезда Москва - Петербург: снимать было сложнее, приходилось вторгаться в личное пространство путешествующих, тем не менее фотографу удалось сделать несколько отличных снимков. Еще один заграничный поезд вез нашего странника по США, из Нью-Йорка в штат Вермонт, где народ, к его удивлению, оказался ещё более контактным, правда, и ехала в том вагоне в основном молодёжь.

Архангелогородец Илья Ипатов с 2014 года работает в Иркутске, ранее он неоднократно принимал участие в фотоэкспозициях Галереи Добролюбовки. 

Выставка «11 вагон» откроется 25 января в 19.00 в холле 2 этажа Добролюбовки. 
 
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просмотров: 44
дата: 24.01.17 | 14:32
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Самые крутые снимки получились бы, если бы он ехал в вагоне, полном дембелей. Или с экипажем , едущим на судно (с судна). "Сюжет!" (с) )
24.01.17
14:40
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