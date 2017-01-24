Архангельск: Культура

На этот раз в фокусе объектива фотографа Ильи Ипатова оказались путешествия и поездки. Экспозиция «11-й вагон» представляет собой подборку снимков, на которых запечатлены люди, едущие в поездах: у каждого - своя цель, свои эмоции, мечты, ожидания.

В открытых лицах и непринужденных позах героев автор подмечает и передает живую непосредственность своих персонажей.



Илья Ипатов, сам знатный путешественник, привез новые фотовпечатления из перемещений по России и другим весьма удаленным от нас местам земного шара. «Вагон - это же настоящее сокровище для фотографа, - говорит Илья. - Никто не спешит, не толкается, ничего из себя не строит, все в одинаковых условиях, ты расслабляешься - и просто получаешь удовольствие. Где как не в поезде можно снять столько замечательных типажей?»



Название выставке «11-й вагон» дал номер плацкартного вагона поезда Москва - Архангельск, где автор сделал первые кадры будущей экспозиции: Илья решился «пойти в народ», и многие пассажиры были рады такому вниманию человека с фотокамерой. В следующий раз он ехал в купейном вагоне поезда Москва - Петербург: снимать было сложнее, приходилось вторгаться в личное пространство путешествующих, тем не менее фотографу удалось сделать несколько отличных снимков. Еще один заграничный поезд вез нашего странника по США, из Нью-Йорка в штат Вермонт, где народ, к его удивлению, оказался ещё более контактным, правда, и ехала в том вагоне в основном молодёжь.



Архангелогородец Илья Ипатов с 2014 года работает в Иркутске, ранее он неоднократно принимал участие в фотоэкспозициях Галереи Добролюбовки.



Выставка «11 вагон» откроется 25 января в 19.00 в холле 2 этажа Добролюбовки.