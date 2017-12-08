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Культура | Главные новости

В Архангельске стартовал кинофестиваль «Arctic Open»

сегодня 14:17
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В кинотеатре «Русь» прошла торжественная церемония открытия фестиваля при полном аншлаге. На большом экране публике представили мультфильм «Чудеса Архангельской области».
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Фото: dvinanews.ru
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Его создатели — школьники и педагоги из Верхнетоемского района, посвятили свою работу 80-летию Архангельской области. Зрители приняли исполненный любовью к родному краю мультфильм аплодисментами.

Перед показом одного из конкурсных фильмов, короткометражки «Не для речки», публике представили членов съемочной бригады, работавшей над его созданием. Напомним, что данный фильм, уже неоднократно отмеченный высокими наградами, в частности, получивший приз Московского международного кинофестиваля, был снят в Архангельской области при поддержке губернатора и регионального министерства культуры. Полный зрительный зал смотрел киноленту «Не для речки» в абсолютной тишине, и лишь когда на экране пошли титры, раздались аплодисменты.

Картина с поморскими пейзажами и видами Архангельска была принята с восторгом. После показа фильма его создатели ответили на вопросы зрителей. В частности, рассказали о том, какую роль в работе над картиной с «речным» названием сыграла Северная Двина.

Продюсер Алиса Хмельницкая отметила, что важным было сочетание красоты и чистоты природы и жителей Поморья, гармония холодной, сильной, суровой реки и суши, как пространства, где живут замечательные люди.

«Arctic Open» также будет работать 8 и 9 декабря. В трех различных программах кинофестиваля стран Арктики зрители увидят 52 картины. География их обширна: фильмы из России, Финляндии, Норвегии, Китая, Великобритании, Канады и других стран. Сегодня, 8 декабря, стартует Ночь фестивального кино. На 14 площадках в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске зрители смогут посмотреть фильмы конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля и встретиться с их авторами.

Планируется, что представлять свои фильмы приедет более 40 режиссеров, продюсеров и актеров. Полная программа конкурсных и внеконкурсных показов, информация о мастер-классах и творческих встречах с участниками фестиваля представлена здесь

Все показы и мероприятия в государственных учреждениях культуры для зрителей будут бесплатными


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