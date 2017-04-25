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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В Архангельске выбрали участниц финала конкурса «Королева леса»

21 апреля на сцене драмтеатра состоялось финальное шоу первого всероссийского конкурса «Королева леса 2017». 30 девушек из 16 лесных регионов страны собрались в Архангельске, чтобы побороться за корону лесной красавицы.

Конкурсантки собрались в Архангельске за 5 дней до финала и приняли участие в двух конкурсных мероприятиях. В представительстве Национального парка «Русская Арктика» был организован круглый стол по вопросам экологии, во время которого проекты участниц оценивал эксперт-эколог.

В визит-центре Кенозерского национального парка состоялась конференция с участием представителей Министерства лесного хозяйства. Девушки выступили с презентациями на тему «Я в профессии».

Конкурсные выходы во время финального шоу строились по принципу классического конкурса красоты, но в них не делался акцент на антропометрические данные финалисток, а подчеркивался их эмоциональный интеллект, умение нести образ достойной представительницы своего региона, предприятия, вуза.

Один из конкурсных выходов был посвящён 80-летию Архангельской области. Модельер Николай Терюхин специально для финалисток «Королевы леса» создал коллекцию одежды, посвящённую северным народным росписям. Девушки вышли на сцену в костюмах, украшенных орнаментами Мезенской, Пучугской, Борецкой, Онежской, Ракульской, Пермогорской росписей.

Жюри, возглавляемое министром природных ресурсов и ЛПК Архангельской области К.М.Дорониным, предстоял непростой выбор. Из 30 финалисток конкурса судьи выбрали 12 участниц суперфинала конкурса «Королева Леса – 2017», который состоится в рамках Чемпионата России «Лесоруб 21 века»  9 – 12 августа 2017 года в спортивно-туристическом комплексе «Малиновка» на юге Архангельской области.

Победительница суперфинала станет обладательницей титула «Королева Леса – 2017» и получит главный приз конкурса – автомобиль Тойота Rav4.


 

  
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дата: 25.04.17 | 13:51
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