В Архангельской области из библиотек изъяли вражеские книги фонда Сороса
вчера 23:21
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До Поморья докатилась волна запретов на книги, изданные чуждым российской идеологии фондом Сороса. С книжных полок библиотек архангельской глубинки исчезли книги Пушкина и Достоевского, Чехова и Пришвина, которые выпущены при поддержке организации.
Информацию о скандальной новости литераторы Поморья узнала из поста в социальной сети «Фейсбук», которую разместил филолог, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН Алексей Балакин.
В прошлом месяце во все сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение из центра убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения литературу известных издательств "Росмэн", "Терра", "Азбука", "Молодая гвардия", "Амфора", "Искусство-СПб", книги серий "Школьная библиотека" и "Жизнь замечательных людей", "Мой 20 век" и "Библиотека приключений", иллюстрированные детские энциклопедии "Аванта+", философские труды, мемуары и шедевры мировой поэзии. Все эти издания являлись гордостью небогатых деревенских библиотек - как зачитанные до дыр детские сказки, так и чопорные альбомы по искусству на мелованной бумаге.
Книги объединяет то, что они изданы при поддержке запрещенного в России фонда Сороса.
- Их велено изъять из читательского оборота, а библиографические карточки на них удалить из картотек. Распоряжение было негласным, "по звонку", с предписанием библиотекарям никому о нем не говорить под угрозой увольнения (рассказавшая об этом библиотекарь, болеющая за свое дело, дала добро на огласку: "пусть меня выгонят на пенсию, но вы напишите, обязательно напишите" - но я все же на всякий случай не называю ни конкретного села, ни конкретного человека). Исполнение предписания должна проверять местная прокуратура: по слухам, в Северодвинске уже судят библиотекарей, проявивших близорукость и по недосмотру оставивших на полках книги с "печатью дьявола", - рассказывает ученый Алексей Балакин.
Подчеркнем, что спецоперации по изъятию книг фонда Сороса проходили в Коми и Воркуте. Издания были сожжены.
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