Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
930
04.07.17
872
05.07.17
869
04.07.17
761
04.07.17
754
04.07.17
695
04.07.17
645
реклама
реклама
Новости компаний
05.07.17
116
04.07.17
99
05.07.17
96
04.07.17
95
04.07.17
95
04.07.17
83
05.07.17
75
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

В Архангельской области из библиотек изъяли вражеские книги фонда Сороса

вчера 23:21
247 2
До Поморья докатилась волна запретов на книги, изданные чуждым российской идеологии фондом Сороса. С книжных полок библиотек архангельской глубинки исчезли книги Пушкина и Достоевского, Чехова и Пришвина, которые выпущены при поддержке организации.
 >
Информацию о скандальной новости литераторы Поморья узнала из поста в социальной сети «Фейсбук», которую разместил филолог, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН Алексей Балакин.

В прошлом месяце во все сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение из центра убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения литературу известных издательств "Росмэн", "Терра", "Азбука", "Молодая гвардия", "Амфора", "Искусство-СПб", книги серий "Школьная библиотека" и "Жизнь замечательных людей", "Мой 20 век" и "Библиотека приключений", иллюстрированные детские энциклопедии "Аванта+", философские труды, мемуары и шедевры мировой поэзии. Все эти издания являлись гордостью небогатых деревенских библиотек - как зачитанные до дыр детские сказки, так и чопорные альбомы по искусству на мелованной бумаге.
 
Книги объединяет то, что они изданы при поддержке запрещенного в России фонда Сороса.
 
- Их велено изъять из читательского оборота, а библиографические карточки на них удалить из картотек. Распоряжение было негласным, "по звонку", с предписанием библиотекарям никому о нем не говорить под угрозой увольнения (рассказавшая об этом библиотекарь, болеющая за свое дело, дала добро на огласку: "пусть меня выгонят на пенсию, но вы напишите, обязательно напишите" - но я все же на всякий случай не называю ни конкретного села, ни конкретного человека). Исполнение предписания должна проверять местная прокуратура: по слухам, в Северодвинске уже судят библиотекарей, проявивших близорукость и по недосмотру оставивших на полках книги с "печатью дьявола", - рассказывает ученый Алексей Балакин.

Подчеркнем, что спецоперации по изъятию книг фонда Сороса проходили в Коми и Воркуте. Издания были сожжены. 
247 2
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
naprimer
07.07.17
00:18
От всех запретов в проигрыше всегда обычные люди, в данном случае - читатели в глубинке. Ну, и чтобы можно было объявить о борьбе с США. Что никому не мешало и не представляло угрозы- это запретят, зато на главную финансовую должность в стране с беднеющими людьми назначают выпускницу Йельского университета, настолько же "американского", как и всякие соросы
 
+ 0 -
Vadimych
07.07.17
00:14
Фашисты в Германии тоже книги жгли. Но Пушкин то каков, ***ин сын! Под Сороса лёг, национал-предатель! )
 
+ 0 -
Главные новости | Лента новостей Все новости
Культура | Новости раздела
 
В Архангельской области из библиотек изъяли вражеские книги фонда Сороса
В Архангельской области из библиотек изъяли вражеские книги фонда Сороса
До Поморья докатилась волна запретов на книги, изданные чуждым российской идеологии фондом Сороса. С книжных полок библиотек архангельской глубинки исчезли книги Пушкина и Достоевского, Чехова и Пришвина, которые выпущены при поддержке организации.
вчера 23:21
248 2
naprimer: От всех запретов в проигрыше всегда обычные люди, в данном случае - читатели в глубинке....
 
Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»
Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»
На выставке представлены различные по пластике и художественному языку пряничные и флористические композиции.
вчера 14:29
251
 
Ведущие деятели киноиндустрии России проведут отбор кинопроектов в Архангельске
Ведущие деятели киноиндустрии России проведут отбор кинопроектов в Архангельске
На следующей неделе начинает свою работу кинофестиваль "ПинегаVision-2017". Мероприятия киносмотра будут проходить в Архангельске и деревне Веркола Пинежского района.
вчера 09:53
275
 
Фотовыставка Тамары Щилиной откроется в архангельском музее ИЗО
Фотовыставка Тамары Щилиной откроется в архангельском музее ИЗО
7 июля в 16 часов в Музее изобразительных искусств открывается персональная фотовыставка Тамары Щилиной «Жизнь как фотомоменты».
05.07.17 15:28
372
 
Восемь оркестров выступят в Архангельске на шестом фестивале «Дирекцион-Норд»
Восемь оркестров выступят в Архангельске на шестом фестивале «Дирекцион-Норд»
Мероприятие пройдет в столице Поморья с 28 по 30 июля и будет посвящено сразу двум юбилейным датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.
05.07.17 15:13
544 5
OutsiderLex: Барабанщицы просто красотки! На них любо дорого смотреть...
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080