В Архангельской области из библиотек изъяли вражеские книги фонда Сороса

Информацию о скандальной новости литераторы Поморья узнала из поста в социальной сети «Фейсбук», которую разместил филолог, старший научный сотрудник ИРЛИ РАН, ученый секретарь Пушкинской комиссии РАН Алексей Балакин.В прошлом месяце во все сельские библиотеки Архангельской области поступило негласное распоряжение из центра убрать с полок и складировать в подсобки до особого распоряжения литературу известных издательств "Росмэн", "Терра", "Азбука", "Молодая гвардия", "Амфора", "Искусство-СПб", книги серий "Школьная библиотека" и "Жизнь замечательных людей", "Мой 20 век" и "Библиотека приключений", иллюстрированные детские энциклопедии "Аванта+", философские труды, мемуары и шедевры мировой поэзии. Все эти издания являлись гордостью небогатых деревенских библиотек - как зачитанные до дыр детские сказки, так и чопорные альбомы по искусству на мелованной бумаге.Книги объединяет то, что они изданы при поддержке запрещенного в России фонда Сороса.- Их велено изъять из читательского оборота, а библиографические карточки на них удалить из картотек. Распоряжение было негласным, "по звонку", с предписанием библиотекарям никому о нем не говорить под угрозой увольнения (рассказавшая об этом библиотекарь, болеющая за свое дело, дала добро на огласку: "пусть меня выгонят на пенсию, но вы напишите, обязательно напишите" - но я все же на всякий случай не называю ни конкретного села, ни конкретного человека). Исполнение предписания должна проверять местная прокуратура: по слухам, в Северодвинске уже судят библиотекарей, проявивших близорукость и по недосмотру оставивших на полках книги с "печатью дьявола", - рассказывает ученый Алексей Балакин.Подчеркнем, что спецоперации по изъятию книг фонда Сороса проходили в Коми и Воркуте. Издания были сожжены.