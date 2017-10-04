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Культура | Главные новости

В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым

сегодня 14:14
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Выставка «Мертвые души – живые образы» - это уникальная возможность тактильного знакомства с гротескными арт-объектами, символизирующими образы помещиков из бессмертного произведения классика.
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Создатели выставки представят перевод гоголевской поэтики в объемно-пространственные объекты: гоголевские образы можно будет увидеть в виде пластических формул, легко считываемых на ощупь.

Например, дорожная шкатулка - символ Чичикова, дуга с колокольчиками – символ известной каждому «птицы-тройки», этнографическая экспозиция посвящена крестьянским ремеслам и промыслам.

Тщательно отобранные детали помогают представить типы гоголевских помещиков, за которыми скрываются некоторые черты национального характера. Каждый объект сопровождается звуковым комментарием – фрагментом поэмы.

Презентация выставки состоялась в рамках V Санкт-Петербургского Международного в 2016 году.

Для посетителей выставка будет открыта с 15 октября по 10 декабря в усадебном доме Е.К. Плотниковой.

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В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым
В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым
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