В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым

Выставка «Мертвые души – живые образы» - это уникальная возможность тактильного знакомства с гротескными арт-объектами, символизирующими образы помещиков из бессмертного произведения классика.

Создатели выставки представят перевод гоголевской поэтики в объемно-пространственные объекты: гоголевские образы можно будет увидеть в виде пластических формул, легко считываемых на ощупь.

Например, дорожная шкатулка - символ Чичикова, дуга с колокольчиками – символ известной каждому «птицы-тройки», этнографическая экспозиция посвящена крестьянским ремеслам и промыслам.

Тщательно отобранные детали помогают представить типы гоголевских помещиков, за которыми скрываются некоторые черты национального характера. Каждый объект сопровождается звуковым комментарием – фрагментом поэмы.

Презентация выставки состоялась в рамках V Санкт-Петербургского Международного в 2016 году.

Для посетителей выставка будет открыта с 15 октября по 10 декабря в усадебном доме Е.К. Плотниковой.