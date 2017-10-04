В Архангельском музее ИЗО живые образы «мертвых душ» представят слепым

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04 октября, среда 15:28
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$58.53
€70.43
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Создатели выставки представят перевод гоголевской поэтики в объемно-пространственные объекты: гоголевские образы можно будет увидеть в виде пластических формул, легко считываемых на ощупь.
Например, дорожная шкатулка - символ Чичикова, дуга с колокольчиками – символ известной каждому «птицы-тройки», этнографическая экспозиция посвящена крестьянским ремеслам и промыслам.
Тщательно отобранные детали помогают представить типы гоголевских помещиков, за которыми скрываются некоторые черты национального характера. Каждый объект сопровождается звуковым комментарием – фрагментом поэмы.
Презентация выставки состоялась в рамках V Санкт-Петербургского Международного в 2016 году.
Для посетителей выставка будет открыта с 15 октября по 10 декабря в усадебном доме Е.К. Плотниковой.
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