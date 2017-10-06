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Культура | Главные новости

В Поморье пьяный водитель протащил сотрудницу полиции несколько метров по дороге

сегодня 15:20
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В Коноше возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, который ударил полицейского по руке, когда она доставала ключи из замка зажигания, и протащил женщину несколько метров за автомобилем, чем создал угрозу для ее здоровья.
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Фото: picskey.ru

По версии следствия, 25 августа днем в поселке Заречный Коношского района участковый полиции остановила автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находилась девушка, не пристегнутая ремнем безопасности. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на управление машиной. Сотрудник полиции потребовала оставаться на месте до прибытия сотрудников ГИБДД.

Внезапно пьяный пассажир девушки пересел на водительское сиденье и начал движение на автомобиле. Несмотря на принимаемые сотрудником полиции меры пресечь попытки мужчины скрыться, он продолжил движение. Сотрудница полиции получила травмы. 

Следствие продолжается. 

 

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В Поморье пьяный водитель протащил сотрудницу полиции несколько метров по дороге
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