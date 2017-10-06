В Поморье пьяный водитель протащил сотрудницу полиции несколько метров по дороге

В Коноше возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, который ударил полицейского по руке, когда она доставала ключи из замка зажигания, и протащил женщину несколько метров за автомобилем, чем создал угрозу для ее здоровья.

По версии следствия, 25 августа днем в поселке Заречный Коношского района участковый полиции остановила автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находилась девушка, не пристегнутая ремнем безопасности. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет прав на управление машиной. Сотрудник полиции потребовала оставаться на месте до прибытия сотрудников ГИБДД.



Внезапно пьяный пассажир девушки пересел на водительское сиденье и начал движение на автомобиле. Несмотря на принимаемые сотрудником полиции меры пресечь попытки мужчины скрыться, он продолжил движение. Сотрудница полиции получила травмы.



Следствие продолжается.