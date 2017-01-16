Архангельск: Культура

Эта лента обладатель гран при международного фестиваля «Сталкер», золотой медали фестиваля «Берлик».
Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители – враги народа. А они выросли и представили памятники своим Родителям. Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГ.
В центре внимания – история Амолинского лагеря женских изменников родины, более известного под аббревиатурой Алжир. Истории семьи Майи Плесецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушным.
Показ состоится 21 января в 18 часов в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А.Добролюбова. После сеанса будет проходить творческая встреча с режиссером картины Дарьей Виолиной.
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