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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В архангельской Добролюбовке покажут фильм о детях узников ГУЛАГа

Документальный фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского «Дольше жизни» посвящен судьбам детей репрессированных родителей. В его основе — рассказы людей, которые сумели выжить, не податься страху и сохранить память о случившемся.
Эта лента обладатель гран при международного фестиваля «Сталкер», золотой медали фестиваля «Берлик».

Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители – враги народа. А они выросли и представили памятники своим Родителям. Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГ.

В центре внимания – история Амолинского лагеря женских изменников родины, более известного под аббревиатурой Алжир. Истории семьи Майи Плесецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушным.

Показ состоится 21 января в 18 часов в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А.Добролюбова. После сеанса будет проходить творческая встреча с режиссером картины Дарьей Виолиной. 
 
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 450
дата: 16.01.17 | 15:05
комментариев: 7
0 0
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Комментарии пользователей
Vadimych (7)
Кстати, культурным людям, к коим , несомненно, относит себя и автор, стыдно не знать , как правильно пишется хвамилие Майи Плисецкой. Хи-хи...
17.01.17
00:00
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relict (3)
Обращаю внимание ФСБ и всех граждан :так, фото является обрезанной фотографией концлагеря (т. н. «переселенческого» лагеря), располагавшегося в Петрозаводске в районе Перевалочной биржи на Олонецкой улице. Снимок сделан военным корреспондентом Галиной Санько после освобождения Петрозаводска летом 1944 года, использовался советской стороной на Нюрнбергском процессе.Лагерь фашистский, а не ГУЛАГ. http://colonelcassad.livejournal.com/2599677.html
16.01.17
21:26
+
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Vadimych (1)
Акмолинский лагерь женских изменников Родины!:))) Вот умеют эти аффтары в таких пафосных и "священных" для либерастов темах своёй безграмотностью и "знанием" истории всё испортить! :)))
16.01.17
15:55
+
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