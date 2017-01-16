Архангельск: Культура

фото, видео с места события В архангельской Добролюбовке покажут фильм о детях узников ГУЛАГа Документальный фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского «Дольше жизни» посвящен судьбам детей репрессированных родителей. В его основе — рассказы людей, которые сумели выжить, не податься страху и сохранить память о случившемся.



Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители – враги народа. А они выросли и представили памятники своим Родителям. Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГ.



В центре внимания – история Амолинского лагеря женских изменников родины, более известного под аббревиатурой Алжир. Истории семьи Майи Плесецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушным.

Показ состоится 21 января в 18 часов в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А.Добролюбова. После сеанса будет проходить творческая встреча с режиссером картины Дарьей Виолиной. Эта лента обладатель гран при международного фестиваля «Сталкер», золотой медали фестиваля «Берлик».Фильм рассказывает о детях репрессированных родителей, которые выросли за колючей проволокой. Им с детства внушали, что их родители – враги народа. А они выросли и представили памятники своим Родителям. Фильм рассказывает о судьбе потомков узников ГУЛАГ.В центре внимания – история Амолинского лагеря женских изменников родины, более известного под аббревиатурой Алжир. Истории семьи Майи Плесецкой, Чингиза Айтматова, Тамары Петкевич никого не оставят равнодушным. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Марина М. просмотров: 450

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