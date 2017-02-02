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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В архангельской Добролюбовке покажут фильм о якутском снайпере без страха и упрека

В Поморской столице проходит большой якутский киномарафон. Сегодня в рамках просмотров - показ ленты «Снайпер Саха». В центре картины - история якутского снайпера Семена Ардахова. Режиссер фильма Никита Аржаков.
Снайпер-якут, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику — гитлерюгенду… 

Потомственные зверобои, выносливые, упорные якутяне в годы Великой Отечественной войны прославились своей смелостью, меткостью и неуязвимостью. В сюжете фильма тесно переплетаются события прошлого и настоящего.
 
По словам режиссера, фильм, скорее, не о войне - это рассказанная простым языком история о человеке. История, которой так не хватает нынешнему, насыщенному компьютерными спецэффектами кинематографу. 
 
Показ картины состоится 2 февраля в 17:30 в актовом зале библиотеки им. Добролюбова. 

2 марта, после последнего сеанса организаторы разыгрывают приз от Якутского кинофестиваля. Подарок достанется тому, кто ответит на вопросы викторины, касающейся всех семи якутских фильмов киномарафона.
 
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просмотров: 303
дата: 02.02.17 | 13:01
комментариев: 5
0 1
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Комментарии пользователей
Геннадий М. (3)
В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Старая советская песня. Маргарита Суворова - Якутяночка моя http://www.megalyrics.ru/lyric/margharita-suvorova/iakutianochka-moia.htm#ixzz4XXsXk9qj
02.02.17
19:20
+
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Vadimych (1)
В Якутии живут якутяне. А в Бурятии-бурятяне. Или буратины? Запутался...:)
02.02.17
13:23
+
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