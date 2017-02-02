Архангельск: Культура

В Поморской столице проходит большой якутский киномарафон. Сегодня в рамках просмотров - показ ленты «Снайпер Саха». В центре картины - история якутского снайпера Семена Ардахова. Режиссер фильма Никита Аржаков.
Снайпер-якут, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику — гитлерюгенду…
Потомственные зверобои, выносливые, упорные якутяне в годы Великой Отечественной войны прославились своей смелостью, меткостью и неуязвимостью. В сюжете фильма тесно переплетаются события прошлого и настоящего.
По словам режиссера, фильм, скорее, не о войне - это рассказанная простым языком история о человеке. История, которой так не хватает нынешнему, насыщенному компьютерными спецэффектами кинематографу.
Показ картины состоится 2 февраля в 17:30 в актовом зале библиотеки им. Добролюбова.
2 марта, после последнего сеанса организаторы разыгрывают приз от Якутского кинофестиваля. Подарок достанется тому, кто ответит на вопросы викторины, касающейся всех семи якутских фильмов киномарафона.
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