Архангельск: Культура

фото, видео с места события В архангельской Добролюбовке покажут фильм о якутском снайпере без страха и упрека В Поморской столице проходит большой якутский киномарафон. Сегодня в рамках просмотров - показ ленты «Снайпер Саха». В центре картины - история якутского снайпера Семена Ардахова. Режиссер фильма Никита Аржаков. Снайпер-якут, вопреки законам военного времени, сохранил жизнь немецкому мальчику — гитлерюгенду…



Потомственные зверобои, выносливые, упорные якутяне в годы Великой Отечественной войны прославились своей смелостью, меткостью и неуязвимостью. В сюжете фильма тесно переплетаются события прошлого и настоящего.



По словам режиссера, фильм, скорее, не о войне - это рассказанная простым языком история о человеке. История, которой так не хватает нынешнему, насыщенному компьютерными спецэффектами кинематографу.



Показ картины состоится 2 февраля в 17:30 в актовом зале библиотеки им. Добролюбова.



2 марта, после последнего сеанса организаторы разыгрывают приз от Якутского кинофестиваля. Подарок достанется тому, кто ответит на вопросы викторины, касающейся всех семи якутских фильмов киномарафона. версия для печати просмотров: 303

дата:

комментариев:

0 1 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 3 | закрыть