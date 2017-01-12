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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В архангельской библиотеке для слепых появились сборники стихов незрячих поэтов

В прошлом году фонды библиотеки пополнились православным молитвословом, а также 17 сборниками стихотворений незрячих авторов, напечатанных шрифтом Брайля.

Молитвослов был отпечатан по благославению митрополита Архангельского и Холмогорсокого Даниила при поддержке министерства культуры Архангельской области. Он стал очень востребованной книгой среди читателей с нарушениями зрения.

В рамках проекта «Творчество наших читателей» было напечатано 17 сборников стихотворений незрячих авторов. В перспективе планируется издательство прозы слепых писателей.

Кроме того, впервые для людей с ограничениями здоровья по зрению была организована экскурсия в Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова в рамках месячника Белой трости. Читатели библиотеки побывали за кулисами театра.

Еще одним уникальным событием в Архангельской областной специальной библиотеке для слепых стала встреча с незрячим автором стихотворений Н.В. Нельзиковой.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 109
дата: 12.01.17 | 18:01
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