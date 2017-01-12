Архангельск: Культура

В прошлом году фонды библиотеки пополнились православным молитвословом, а также 17 сборниками стихотворений незрячих авторов, напечатанных шрифтом Брайля.

Молитвослов был отпечатан по благославению митрополита Архангельского и Холмогорсокого Даниила при поддержке министерства культуры Архангельской области. Он стал очень востребованной книгой среди читателей с нарушениями зрения.

В рамках проекта «Творчество наших читателей» было напечатано 17 сборников стихотворений незрячих авторов. В перспективе планируется издательство прозы слепых писателей.

Кроме того, впервые для людей с ограничениями здоровья по зрению была организована экскурсия в Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова в рамках месячника Белой трости. Читатели библиотеки побывали за кулисами театра.

Еще одним уникальным событием в Архангельской областной специальной библиотеке для слепых стала встреча с незрячим автором стихотворений Н.В. Нельзиковой.