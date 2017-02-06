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Архангельск: Культура

     

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Писатель-историк поведает о судьбе императорской семьи в ломоносовской библиотеке

Известный исследователь российско-германских политических и династических связей XVIII века Леонид Левин выступит с лекцией «Трон и тюрьма. Терновый венец младенца-императора».
Судьба убитого почти сто пятьдесят лет назад в шлиссельбургской крепости русского императора Ивана Антоновича не перестает волновать всех, кто интересуется отечественной историей. В двухмесячном возрасте он оказался на троне, а потом – в тюрьме до своей трагической гибели.
 
Особенный интерес у северян вызывает холмогорский период заключения Брауншвейгского семейства. До середины XIX века все материалы о царственных узниках были засекречены. Впервые архивными материалами заинтересовался историк Леонид Левин. Он подготовил для широкого круга рукопись Владимира Стасова «Брауншвейгское семейство», которая вышла в Архангельске в 1993 году под названием «Холмогорская секретная миссия». Леонид Левин продолжил исследование документов, хранящихся в архивах России, Германии, Дании.
 
В 2000 году в Санкт-Петербурге была издана книга Леонида Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (История «Брауншвейгского семейства» в России)».
 
Встреча с писателем будет проходить 7 февраля в 11 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 94
дата: 06.02.17 | 15:39
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
В то время кговавой ге6ни ещё не 6ыло, сплошь православные христиане, и до революции тоже. Но всё повторяется, а им всё мало.
06.02.17
16:07
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