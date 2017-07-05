В интернете собирают средства на издание книги об архангельском цирковом искусстве
сегодня 14:42
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Сбор средств на выпуск книги «Цирк в Архангельске: первые сто лет» объявлен на краудфандинговой платформе «Планета.ру». На сегодня уже собрано 24 тысячи рублей. Нужно 150 тысяч.
Книга «Цирк в Архангельске: первые сто лет» – это увлекательный рассказ о цирковой жизни города. Ее автор Ольга Беляева уверена, что настала пора рассказать о появлении в нашем городе циркового дела, о том, какие цирки здесь были и какой вклад в развитие циркового искусства внесли северяне.
В столетней истории цирковой жизни Архангельска автор выделяет несколько периодов, чтобы последовательно их описать. Первая глава книги рассказывает о частных цирках. Вторая посвящена работе коллективов в первом государственном деревянном цирке с 1930 года до пожара в 1958-м. Третья – периоду нового, который закончился в 1989 году закрытием на реконструкцию.
Желание написать книгу возникло у Беляевой, потому что "в истории цирка отразилась история нашего города, нашей Родины с конца XIX – до конца ХХ века: и грустные, и веселые, и очень важные страницы. Обнаружилось также, что свой вклад в развитие циркового искусства внесли и жители Архангельской области". Успехом у северян пользовались местные самодеятельные цирковые коллективы при Архангельской филармонии, о них также упомянуто в книге. Вот уже более тридцати лет особой гордостью остается детский образцовый цирк «Весар» под руководством Анастасии и Василия Щербань.
Все деньги, которые планируется собрать
, направят на оплату типографских услуг. На 150 000 рублей хотят напечатать 500 экземпляров книги. Часть из них отправится в библиотеки города и области.
15:30