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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В региональном минкульте отказались от идеи оптимизации архангельских театров

Об этом министр культуры Поморья Вероника Яничек сообщила на заседании общественного экспертного совета по культуре, которое состоялось по инициативе областных парламентариев.
Вопрос объединения учреждений возник в связи с распоряжением министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местногосамоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами.
 
Вероника Яничек заверила: «Правительство области не имеет намерений ни сокращать, ни объединять государственные театры. Опасения на этот счёт совершенно напрасны. Для нас важно сохранить каждый театр с его неповторимым творческим прошлым и настоящим».
 
Также министр отметила, что объединение учреждений культуры в регионе не представляется возможным и в силу объективных причин: Архангельская область имеет большую протяженность при низкой плотности населения и ограниченную транспортную доступность.
 
При расчёте количества учреждений региональный минкульт руководствуется постановлением правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года и распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года. Закреплённые этими документами нормативы позволяют сохранить имеющееся количество учреждений культуры.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: dvinalander
просмотров: 278
дата: 02.02.17 | 19:15
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Накрылась медным тазом группа Ньюс29 в ВК. Переборщили парни со спамом о своих рекламных расценках. Наверное, не читали им в детстве сказку про Золотую Рыбку.
02.02.17
20:50
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