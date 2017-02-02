Архангельск: Культура

Об этом министр культуры Поморья Вероника Яничек сообщила на заседании общественного экспертного совета по культуре, которое состоялось по инициативе областных парламентариев.

Вопрос объединения учреждений возник в связи с распоряжением министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местногосамоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами.



Вероника Яничек заверила: «Правительство области не имеет намерений ни сокращать, ни объединять государственные театры. Опасения на этот счёт совершенно напрасны. Для нас важно сохранить каждый театр с его неповторимым творческим прошлым и настоящим».



Также министр отметила, что объединение учреждений культуры в регионе не представляется возможным и в силу объективных причин: Архангельская область имеет большую протяженность при низкой плотности населения и ограниченную транспортную доступность.



При расчёте количества учреждений региональный минкульт руководствуется постановлением правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года и распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года. Закреплённые этими документами нормативы позволяют сохранить имеющееся количество учреждений культуры.