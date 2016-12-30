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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

В региональном минкульте озвучили итоги года в сфере дополнительного образования

Более десяти тысяч человек в регионе осваивают сложные скрипки, учатся правильно держать кисть и делать штрихи. Они ученики детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств.
Только в одной Детской музыкальной школе №1 Баренцева региона обучается 620 человек. 

Совсем еще юные музыканты уже участвуют в творческих мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня. Совсем недавно, 24 декабря, в музыкальной школе состоялось уникальное событие - Областной фестиваль семейного творчества «Музыкальные династии», в котором приняли участие 23 ячейки общества.
 
Кстати, музыкальный колледж тоже жил активной жизнью. Директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова отметила, что в этом году вся команда учреждения достигла хороших результатов: «Ведётся очень важная работа по обеспечению кадрами учреждений культуры Архангельской области. Состоялась творческая встреча «Я выбираю Верхнюю Тойму» со студентами начальника отдела по делам культуры, молодёжи, туризма и спорта администрации Верхнетоемского района Надеждой Елисеевой. Значительно расширены контакты с другими учреждениями культуры Архангельской области – Драмтеатром, Поморской государственной филармонией, Северным русским хором, Колледжем культуры и музеями». 

Направлению подготовки кадров для региона, действительно, было уделено очень большое внимание. Так, в колледже искусств состоялся круглый стол «Направления взаимодействия колледжа с работодателями в процессе реализации образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена для сферы культуры и искусства». 

Вероника Яничек, министр культуры Архангельской области, считает, что это направление работы очень важно продолжать развивать: «Развитие системы среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры возможно только при достаточной мотивации абитуриентов поступать именно в эти учебные заведения. Будущие музыканты, художники и хореографы должны понимать, что в будущем они смогут найти работу по специальности. Поэтому встречи с потенциальными работодателями, круглые столы для обсуждения этих вопросов необходимы». 
  
Если продолжать тему детского музыкального образования, то музыкальный колледж реализует проект творческой школы «Юные музыканты Поморья», которая включает мастер-классы для учащихся ДМШ и ДШИ Архангельской области. 
 
Также колледж проводит благотворительные концерты. Например, в июне состоялся "Русалкин гребень", в ноябре - "Мы в ответе за тех, кого приручили" в поддержку северодвинского приюта бездомных животных. 
 
Колледж культуры и искусства не отстает от коллег по творческому цеху: в апреле III театральный курс (мастер курса О.Б. Супрун) со спектаклем по произведениям Б. Окуджавы «Меж песней и судьбой» завоевал бронзовую медаль на XV Дельфийских молодежных играх в номинации «Театр».

Для Архангельского колледжа культуры и искусства искусств этот год особенный, в начале марта учреждению исполнилось 70 лет. По словам директора колледжа культуры Ольга Захаровой, «это особый юбилейный год, насыщенный яркими и запоминающимися событиями. За семидесятилетнюю историю колледжа подготовлены тысячи выпускников для отрасли культуры. Они успешно реализуют свои таланты и мастерство, сохраняя и возрождая культуру Поморского Севера».

В 2016 году успешно продолжился международный проект «Молодежный Арктический диалог», реализуемый совместно с молодежной организацией «UKM Arctic Troms» (Норвегия). В рамках проекта состоялись: творческая мастерская по современному танцу и мастер-классы, концерт в культурном центре г. Тромсё, выставка объёмной иллюстрации «Поморские сказки». 

Архангельский колледж культуры и искусств провел IV областной конкурс солистов хореографических коллективов «СолоДанс», направленный на выявление и поддержку ярких молодых талантов. В этом году в конкурсной программе в номинациях «Классический танец», «Народный танец», «Современный танец» принимали участие 34 исполнителя в возрасте от 11 до 23 лет из Коношского, Устьянского, Няндомского, Онежского районов, а также городов Новодвинска и Архангельска.
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автор: Марина М.
просмотров: 316
дата: 30.12.16 | 10:54
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