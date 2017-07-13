В сквере Коковина продолжаются детские чтения под открытым небом

В литературном сквере под тёплым солнышком мальчишки и девчонки удобно расположились в мягких креслах и увлечённо слушали о добром молодце Никите, о том, как он добывал роскошные онежские жемчужины для своей невесты Любавы. Никита очищал богатую речку Онегу от вылежней, валунов да кокор с помощью своих друзей – маленькой птички оляпки и могучего лося.



Много жемчужин подарила река Онега Никите «и на кокошник Любаве хватит, и на подвески, и на туфельки атласные». Но только сейчас страдает река Онега. Дети узнали, что дно этой северной реки устлано топляками и древесной корой, в реке стала пропадать рыба, почти не осталось ракушечника, а значит, не сможет больше Онега дарить свои жемчужины людям.

Мальчишки признались, что когда вырастут, последуют примеру доброго молодца Никиты и очистят Онегу от завалов и заломов. А пока твёрдо обещали не мусорить и беречь природу.



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