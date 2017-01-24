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Архангельск: Культура

     

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Вечер цветаевской поэзии ждет архангелогородцев в начале февраля

Литературно-музыкальный вечер «Мне имя – Марина», посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, состоится в малом зале Архангельского городского культурного центра 4 февраля.
Иосиф Бродский назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. На вечере прозвучат стихи и песни на стихи Марины Цветаевой, автобиографическая проза, произведения эпистолярного жанра. Также зрители увидят хореографические фантазии по произведениям поэта.
 
В программе вечера примут участие коллективы Архангельского городского культурного центра, носящие почетное названием «народный»: театр «Словица», хор «Серебряные росы», хореографический ансамбль «Овация».
 
Всех любителей поэзии, неравнодушных к творчеству и судьбе гениальной русской поэтессы, ждут на литературно-музыкальнй вечер в АГКЦ. Начало в 15 часов. Справки по телефону: 20-39-19.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: АГКЦ
просмотров: 64
дата: 24.01.17 | 13:34
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