Архангельск: Культура

Литературно-музыкальный вечер «Мне имя – Марина», посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, состоится в малом зале Архангельского городского культурного центра 4 февраля.
Иосиф Бродский назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. На вечере прозвучат стихи и песни на стихи Марины Цветаевой, автобиографическая проза, произведения эпистолярного жанра. Также зрители увидят хореографические фантазии по произведениям поэта.
В программе вечера примут участие коллективы Архангельского городского культурного центра, носящие почетное названием «народный»: театр «Словица», хор «Серебряные росы», хореографический ансамбль «Овация».
Всех любителей поэзии, неравнодушных к творчеству и судьбе гениальной русской поэтессы, ждут на литературно-музыкальнй вечер в АГКЦ. Начало в 15 часов. Справки по телефону: 20-39-19.