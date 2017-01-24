Архангельск: Культура

фото, видео с места события Вечер цветаевской поэзии ждет архангелогородцев в начале февраля Литературно-музыкальный вечер «Мне имя – Марина», посвящённый 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой, состоится в малом зале Архангельского городского культурного центра 4 февраля. Иосиф Бродский назвал Марину Цветаеву самым крупным поэтом XX века. На вечере прозвучат стихи и песни на стихи Марины Цветаевой, автобиографическая проза, произведения эпистолярного жанра. Также зрители увидят хореографические фантазии по произведениям поэта.



В программе вечера примут участие коллективы Архангельского городского культурного центра, носящие почетное названием «народный»: театр «Словица», хор «Серебряные росы», хореографический ансамбль «Овация».



Всех любителей поэзии, неравнодушных к творчеству и судьбе гениальной русской поэтессы, ждут на литературно-музыкальнй вечер в АГКЦ. Начало в 15 часов. Справки по телефону: 20-39-19. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: АГКЦ просмотров: 64

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