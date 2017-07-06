Ведущие деятели киноиндустрии России проведут отбор кинопроектов в Архангельске

На следующей неделе начинает свою работу кинофестиваль "ПинегаVision-2017". Мероприятия киносмотра будут проходить в Архангельске и деревне Веркола Пинежского района.

10 и 11 июля в актовом зале библиотеки им. Н.А. Добролюбова при поддержке «Школы кино ИнФильм» состоятся встречи с известными кинематографистами, а также защита проектов архангельского питчинга. Главная задача региональных питчингов – развитие кинематографа в регионах, экспертная оценка и дальнейшее продюсирование ведущими киностудиями проектов молодых кинематографистов из регионов России.

10 июля в 16:00 состоится "Open talk" от режиссера и продюсера корпорации Russian film group Алексея Петрухина «От идеи до зрителя». Первухин известен как продюсер фильма «Вий», самого кассового российского фильма 2014 года, режиссер фильмов "Училка" (2015), "Яков. Сын Сталина" (2016).

10 июля в 18:00 пройдет семинар «Культура питчинга в России. Как подготовиться к питчингу». Модератором выступит исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, исполнительный директор питчинга дебютантов Дмитрий Якунин.

11 июля в 17:30 состоится творческая встреча с актером, режиссером, композитором Юрием Быковым. В 2009 году он снял короткометражный фильм «Начальник». Фильм был награждён главным призом в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр». В 2010 году вышел первый полнометражный фильм режиссера «Жить». Юрий Быков является режиссером фильмов "Майор" и "Дурак".

Вход на все мероприятия в Добролюбовке свободный.

12 июля участники «ПинегаVision» уезжают в Верколу, где в течение 6 дней будет работать две площадки: мастер-класс Киноакадемии Баренцева региона и практический мастер-класс по производству короткометражного кино. Также на фестивале пройдет всероссийский конкурс короткометражного кино. География конкурсантов разнообразна: в конкурсе примут участие режиссеры из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Сочи, Москвы и Архангельска.

Фестиваль «ПинегаVision» продлится до 17 июля. Итогом станут короткометражные работы участников, которые будут созданы за время фестиваля.