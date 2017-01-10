Архангельск: Культура

С 10 по 23 января в Сочи состоится 28-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». Наш регион будет представлять сборная САФУ, а именно чемпионы 6 сезона открытой студенческой лиги КВН федерального вуза команда «Малиновые сны».

На фестивале зарегистрировалось уже 640 команд со всего мира. Северяне репетируют каждый день и настроены на положительный результат. В состав учасников сборной входят как студенты, так и выпускники САФУ, как новички, так и давнишние КВНщики.



Отметим, что после успеха «Поморов» в 2014 году еще ни одной команде из Архангельска не удавалось вновь попасть в телевизионные лиги.