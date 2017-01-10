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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Веселые и находчивые архангельские студенты отправились на «КиВиН-2017» в Сочи

С 10 по 23 января в Сочи состоится 28-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017». Наш регион будет представлять сборная САФУ, а именно чемпионы 6 сезона открытой студенческой лиги КВН федерального вуза команда «Малиновые сны».
На фестивале зарегистрировалось уже 640 команд со всего мира. Северяне репетируют каждый день и настроены на положительный результат. В состав учасников сборной входят как студенты, так и выпускники САФУ, как новички, так и давнишние КВНщики.

Отметим, что после успеха «Поморов» в 2014 году еще ни одной команде из Архангельска не удавалось вновь попасть в телевизионные лиги. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Ира Д.
просмотров: 464
дата: 10.01.17 | 09:52
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