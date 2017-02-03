Архангельск: Культура

«Для того, чтобы уничтожить нацию, нужно уничтожить ее культуру» сказал Геббельс. Наш министр культуры Мединский выполняет эти слова. То, что он предложил – это геноцид, это уничтожение всего, что существует», заявил худрук в телефонном разговоре с корреспондентом News29. Пока есть губернатор Игорь Орлов, объединения театров в Архангельске не будет, добавил Виктор Панов.
По словам известного театрала, все эти решения идут вразрез с постановлениями, подписанными президентом. Сокращение домов культуры, библиотек в районах недопустимо. Что касается театров в городах, то я не понимаю, кто решил, что по количеству населения в Архангельске должен быть один театр. Последний норматив, который был еще при Ефремове, - девять. Именно столько театров должно быть в городе, включая оперный, музыкальной комедии, ТЮЗ и т.д.
«
Я не боюсь сказать, что если правительство примет такие законы, это будет означать уничтожение населения - без культуры нет народа»
, подчеркнул руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.
Напомним, вопрос объединения
учреждений возник в связи с распоряжением министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами.
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