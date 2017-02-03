Архангельск: Культура

фото, видео с места события Архангельский худрук Виктор Панов: «Объединение театров – это геноцид культуры» В кругах архангельской богемы не утихает шумиха по поводу возможной оптимизации театров, которую задумали чиновники министерства культуры РФ. Свои опасения по этому поводу высказал художественный руководитель молодежного театра Виктор Панов. Пока есть губернатор Игорь Орлов, объединения театров в Архангельске не будет, добавил Виктор Панов.



По словам известного театрала, все эти решения идут вразрез с постановлениями, подписанными президентом. Сокращение домов культуры, библиотек в районах недопустимо. Что касается театров в городах, то я не понимаю, кто решил, что по количеству населения в Архангельске должен быть один театр. Последний норматив, который был еще при Ефремове, - девять. Именно столько театров должно быть в городе, включая оперный, музыкальной комедии, ТЮЗ и т.д.



« Я не боюсь сказать, что если правительство примет такие законы, это будет означать уничтожение населения - без культуры нет народа » , подчеркнул руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.



Напомним, вопрос



«Для того, чтобы уничтожить нацию, нужно уничтожить ее культуру» сказал Геббельс. Наш министр культуры Мединский выполняет эти слова. То, что он предложил – это геноцид, это уничтожение всего, что существует», заявил худрук в телефонном разговоре с корреспондентом News29.По словам известного театрала, все эти решения идут вразрез с постановлениями, подписанными президентом. Сокращение домов культуры, библиотек в районах недопустимо. Что касается театров в городах, то я не понимаю, кто решил, что по количеству населения в Архангельске должен быть один театр. Последний норматив, который был еще при Ефремове, - девять. Именно столько театров должно быть в городе, включая оперный, музыкальной комедии, ТЮЗ и т.д.Я не боюсь сказать, что если правительство примет такие законы, это будет означать уничтожение населения - без культуры нет народа, подчеркнул руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.Напомним, вопрос объединения учреждений возник в связи с распоряжением министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами. версия для печати просмотров: 184

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