наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 11:40
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
272
01.02.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
163
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
157
01.02.17
1500 человек – «ВКонтакте» с Пенсионным фондом
117
02.02.17
Дольщики получают ключи от квартир в 1-й и 2-й очереди ЖК «Аврора» в Архангельске
94
01.02.17
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг
91
01.02.17
Архангельское телевидение снимает очередной сюжет о детях военного Архангельска
87
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Архангельский худрук Виктор Панов: «Объединение театров – это геноцид культуры»

В кругах архангельской богемы не утихает шумиха по поводу возможной оптимизации театров, которую задумали чиновники министерства культуры РФ. Свои опасения по этому поводу высказал художественный руководитель молодежного театра Виктор Панов.
«Для того, чтобы уничтожить нацию, нужно уничтожить ее культуру» сказал Геббельс. Наш министр культуры Мединский выполняет эти слова. То, что он предложил – это геноцид, это уничтожение всего, что существует», заявил худрук в телефонном разговоре с корреспондентом News29. Пока есть губернатор Игорь Орлов, объединения театров в Архангельске не будет, добавил Виктор Панов.
 
По словам известного театрала, все эти решения идут вразрез с постановлениями, подписанными президентом. Сокращение домов культуры, библиотек в районах недопустимо. Что касается театров в городах, то я не понимаю, кто решил, что по количеству населения в Архангельске должен быть один театр. Последний норматив, который был еще при Ефремове, - девять. Именно столько театров должно быть в городе, включая оперный, музыкальной комедии, ТЮЗ и т.д.
 
«Я не боюсь сказать, что если правительство примет такие законы, это будет означать уничтожение населения - без культуры нет народа», подчеркнул руководитель Архангельского молодежного театра Виктор Панов.
 
Напомним, вопрос объединения учреждений возник в связи с распоряжением министерства культуры РФ от 27 июля 2016 года, которое утвердило методические рекомендации для субъектов Федерации и органов местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения их услугами.
 
  
версия для печати
  
просмотров: 184
дата: 03.02.17 | 10:28
комментариев: 8
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Vadimych (2)
За свой театрик беспокоится? А ну как снимут с довольствия. Придётся, как в филармонии-бухлом приторговывать.
03.02.17
11:06
+
показать 6  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Архангельску нужен цирк. Как воздух. А лучше два.
03.02.17
10:58
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080