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Культура | Главные новости

Виктор Панов продолжит подготовку спектакля «Поминание» вопреки «запрету» минкульта

сегодня 19:53
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В областном центре продолжает разгораться театральный скандал, связанный с постановкой Молодежного театра «Поминание». Вслед за версией областного минкульта свою точку зрения озвучил Виктор Панов на пресс-конференции.
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Сегодня утром стало известно, что спектакль «Поминание» Архангельского молодежного театра, посвященный 100-летию Октябрьской революции, может не увидеть своего зрителя. Причина — препоны со стороны областного минкульта. По словам режиссера Молодежного театра Виктора Панова, «запрет» не связан с политикой.

«Деньги на «Поминание» мне лично выделил очень хороший человек из Москвы. Я ему рассказал идею, она ему понравилась. Почему на средства, которые мне дал не наш бюджет, мне запрещают ставить спектакль?», - сказал Панов.

Месяц назад театр подал договор в региональный минкульт на согласование постановки. Там Виктор Панов выступает как автор сценария, постановщик и автор оформления. «Раньше я всегда сам делал оформление и никогда не получал за это деньги, но все же дорожает», - говорит худрук. В ответном письме ведомство запретило театру заключать договора с Виктором Пановым по всем трем пунктам, мотивируя это конфликтом интересов и коррупционной составляющей. 

Виктор Панов заверил зрителей, что продолжит подготовку спектакля, хотя и не имеет права сейчас покупать костюмы и делать оформление. «Я хочу о революции сказать через эстетику. Ни хая и ни ругая, я хочу показать то, к чему мы пришли сегодня. Стыдно театрам никак не откликнуться на эту тему», - подытожил худрук Молодежного театра.
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Виктор Панов продолжит подготовку спектакля «Поминание» вопреки «запрету» минкульта
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