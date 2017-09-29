Винтажные игрушки прошлых веков представят на выставке в архангельском музее

Главным героем выставочной истории станет уникальное собрание антикварных и винтажных кукол и игрушек из частной коллекции Марины Беляковой (г. Санкт-Петербург), которые рассказывают историю игрушки от конца XIX века до середины ХХ столетия.

Выставка знакомит посетителя с историей кукольной промышленности в России и за рубежом. Антикварные и винтажные куклы, мягкие игрушки, кукольная мебель и посуда, автомашины, трогательные елочные украшения, созданные в разные периоды во Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР, расскажут о том, как и когда производились игрушки, какие материалы и технологии при этом применялись, какими игрушками играли дети различных сословий и стран. Абсолютное большинство экспонатов – игрушки, созданные промышленным или кустарным способом. Коллекционер настаивает, что именно их, а не авторских кукол можно считать по-настоящему живыми. Жемчужины коллекции - фарфоровые красавицы - куклы конца XIX века от таких знаменитых фирм как «Марсель Армант», «Камэр и Рейнхальд».

Каждая игрушка уникальна – со своей особой историей и судьбой. Так, к числу редких экземпляров коллекции относится кот из блокадного Ленинграда, выполненный из обрезков плюша умелыми и любящими руками женщины для своего ребенка в тяжелый военный 1942 год.

Одна из трогательных игрушек в представленной коллекции - большой черный пупс немецкой фирмы «Камэр и Рейнхальд». Его подобрал на развалинах дымящегося Берлина ростовский солдат и привез своей дочке в качестве военного трофея.

Крошка Соня с удивительной историей: в начале XX века она проживала в детской комнате роскошной усадьбы под Царицыным. Революция разорила семью. Соню обменяли на продукты, она попала в рабочее семейство. Рядом с нею пупс, ставший героем публикации в петроградской газете 1926 года: его, забытого в трамвае, приняли за настоящего ребёнка.

Нельзя пройти мимо куклы Люси, которая долгое время жила в семье известного режиссера Владимира Немировича-Данченко и знаменитой куклы-гимнастки 50-х г.г. известного скульптора и художника Льва Сморгона.

На выставке также можно увидеть «долгожителя» – куклу Галку, которой уже более 120 лет. Ее голова была изготовлена из фарфора на знаменитой французской фабрике Армана Марселя, а туловище на шарнирах из композитного материала в 1894 году. В коллекции представлена и первая советская кукла – кукла «узкой специализации»: «спортсменка», «школьница», «врач» и др.

Очень многие куклы в этом рассказывают историю России: например, несмотря на то, что в 1924 году нарком просвещения Анатолий Луначарский, фактически запретил игрушки и куклы как пережиток буржуазного прошлого, совсем отлучить детей от них не получилось. Стали возникать небольшие артели, производящие их. Кукла Октябрина на выставке – дитя такой артели.

Выставка кукол и игрушек дополнена деталями интерьера, кукольной мебелью и посудой. Фарфоровый чайный набор российского производства («Товарищество Кузнецова»), которому исполнилось уже более ста лет, выполнен полностью по «взрослой» технологии. А столовый сервиз от фабрики «Гарднер» XIX века демонстрирует сервировку стола, принятую в состоятельных домах позапрошлого столетия.

Выставки частной коллекции антикварных и винтажных кукол и игрушек Марины Беляковой уже с успехом проходили в Ярославле, Владимире, Калининграде, Новгороде, Екатеринбурге, Минске, Бресте. У Архангелогородцев также появилась возможность прикоснуться к уникальной истории.

Для посетителей выставка начнет свою работу с 1 октября 2017 года по 18 февраля 2018 года в Усадебном доме Е.К.Плотниковой (ул. Поморская, 1).