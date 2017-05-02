Архангельск: Культура

фото, видео с места события Владимир Мединский обещал поддержать восстановление старинных церквей Поморья В Архангельске с рабочим визитом находится министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В Гостиных дворах он встретился с деятелями культуры Поморья.



Владимир Мединский осмотрел северную часть Гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационно-выставочного комплекса «Арктическое присутствие», посвящённого освоению Арктики.



В Ломоносовском зале Гостиных дворов состоялась встреча Владимира Мединского и Игоря Орлова с деятелями культуры Архангельской области. Участники диалога обсудили ряд важных вопросов, в том числе реконструкцию Архангельского театра кукол, поддержку муниципальных музеев и наполнение экспозиций картинами северных художников, разнообразие репертуара театров и филармоний Поморья.



— Мы обсудили большой спектр важных вопросов и заручились поддержкой федерального министерства по восстановлению ряда объектов храмового зодчества в Архангельске и Мезенском районе, – подчеркнул губернатор региона Игорь Орлов. – Также речь шла о праздновании 500-летия Антониево-Сийского монастыря, который будет отмечаться в 2020 году. Владимир Мединский готов возглавить оргкомитет по подготовке и проведению серии юбилейных мероприятий федерального уровня.



Напомним, Владимир Мединский Федеральный министр и губернатор региона Игорь Орлов осмотрели экспозицию «Петровские реформы и защита арктических рубежей в годы Северной войны». Выставка на основе реликвий времён Петра Великого и военных трофеев Северной войны рассказывает о первой морской победе России у стен Новодвинской крепости.Владимир Мединский осмотрел северную часть Гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационно-выставочного комплекса «Арктическое присутствие», посвящённого освоению Арктики.В Ломоносовском зале Гостиных дворов состоялась встреча Владимира Мединского и Игоря Орлова с деятелями культуры Архангельской области. Участники диалога обсудили ряд важных вопросов, в том числе реконструкцию Архангельского театра кукол, поддержку муниципальных музеев и наполнение экспозиций картинами северных художников, разнообразие репертуара театров и филармоний Поморья.— Мы обсудили большой спектр важных вопросов и заручились поддержкой федерального министерства по восстановлению ряда объектов храмового зодчества в Архангельске и Мезенском районе, – подчеркнул губернатор региона Игорь Орлов. – Также речь шла о праздновании 500-летия Антониево-Сийского монастыря, который будет отмечаться в 2020 году. Владимир Мединский готов возглавить оргкомитет по подготовке и проведению серии юбилейных мероприятий федерального уровня.Напомним, Владимир Мединский прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом сегодня утром. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: dvinalander просмотров: 75

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