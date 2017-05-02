Архангельск: Культура

Федеральный министр и губернатор региона Игорь Орлов осмотрели экспозицию «Петровские реформы и защита арктических рубежей в годы Северной войны». Выставка на основе реликвий времён Петра Великого и военных трофеев Северной войны рассказывает о первой морской победе России у стен Новодвинской крепости.
Владимир Мединский осмотрел северную часть Гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационно-выставочного комплекса «Арктическое присутствие», посвящённого освоению Арктики.
В Ломоносовском зале Гостиных дворов состоялась встреча Владимира Мединского и Игоря Орлова с деятелями культуры Архангельской области. Участники диалога обсудили ряд важных вопросов, в том числе реконструкцию Архангельского театра кукол, поддержку муниципальных музеев и наполнение экспозиций картинами северных художников, разнообразие репертуара театров и филармоний Поморья.
— Мы обсудили большой спектр важных вопросов и заручились поддержкой федерального министерства по восстановлению ряда объектов храмового зодчества в Архангельске и Мезенском районе, – подчеркнул губернатор региона Игорь Орлов. – Также речь шла о праздновании 500-летия Антониево-Сийского монастыря, который будет отмечаться в 2020 году. Владимир Мединский готов возглавить оргкомитет по подготовке и проведению серии юбилейных мероприятий федерального уровня.
Напомним, Владимир Мединский прибыл
в Архангельскую область с рабочим визитом сегодня утром.