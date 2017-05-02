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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол

Вместе с губернатором Игорем Орловым глава федерального культурного ведомства побывал на знаковой для областного центра стройплощадке.
В настоящий момент завершается возведение четырёхэтажного монолитного каркаса здания пристройки, ведутся работы по устройству кирпичных стен, инженерных систем и витражей. В основном здании театра строители проводят внутреннюю отделку помещений, монтируют системы электроснабжения, вентиляции и водопроводные сети. На объекте работают 49 человек.
 
Всего на строительство объекта в 2015–2017 годах направлено почти 232 миллиона рублей, в том числе из средств федерального бюджета – свыше 89 миллионов рублей, из областного бюджета – около 143 миллионов рублей.
 
На завершение цикла строительных работ, а также на закупку и установку необходимого оборудования необходимо ещё около 290 миллионов рублей.
 
Строительство пристройки и реконструкция основного здания позволят расширить возможности театра, получить новую сценическую площадку, соответствующую современным техническим требованиям. Будет увеличено количество мест в зрительных залах, появится возможность проводить спектакли на двух сценах: малой и большой. Кроме того, на базе театра появятся студия звукозаписи, репетиционный зал, будет установлено современное сценическое, музыкальное и световое оборудование.
 
– Надо сделать все возможное, чтобы стройка была завершена в течение этого  года, чтобы мы не зашли в конец  2018-го. Со строительной точки зрения, это вполне возможно, а что касается оборудования и обустройства театра – это вопрос региональной власти, – отметил Владимир Мединский.
 
Как подчеркнул Игорь Орлов, учитывая высокие темпы строительства, есть все возможности завершить строительно-монтажные работы в 2017 году. Чтобы решить вопрос с приобретением и установкой оборудования, необходимо изыскать дополнительные денежные ресурсы.
 
— При условии достаточного финансирования к новогодним каникулам театр может распахнуть двери для детей и взрослых. Министр увидел масштабы проделанной работы, и мы рассчитываем на его поддержку, – подвел итог Игорь Орлов.
 
Напомним, возведение пристройки сценическо-зрительского комплекса и реконструкция существующего здания театра кукол за счёт средств областного и федерального бюджетов ведутся с 2015 года.Заказчиком выступает ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», генеральный подрядчик – компания «Новая эра».
 
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автор: dvinalander
просмотров: 164
дата: 02.05.17 | 15:51
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Тяжело работать министром культуры. То отель надо открыть в Греции, то проверить как пилят миллионы на строительстве театра кукол в Архангельске...
02.05.17
16:38
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