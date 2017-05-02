Архангельск: Культура

Завершающим мероприятием визита министра культуры России Владимира Мединского в Архангельскую область стало знакомство с уникальными экспонатами музея деревянного зодчества «Малые Корелы».

В ходе посещения музея губернатор Архангельской области Игорь Орлов и Владимир Мединский осмотрели недавно открытый после реставрации Мезенский переход, который был закрыт в течение последних пяти лет.



Особое внимание Владимир Мединский уделил таким уникальным памятникам как колокольня XVI века и Георгиевская церковь XVII века, которая является одним из древнейших шатровых храмов, сохранившихся на Русском Севере.



Руководитель федерального ведомства детально ознакомился со строением и организацией быта в домах зажиточного крестьянина Тропина и старообрядцев Русиновых.



Напомним, в рамках визита в Архангельск Владимир Мединский также познакомился с экспозициями историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы», встретился с деятелями культуры региона, осмотрел здание Архангельского театра кукол, где ведётся масштабная реконструкция.



Глава Минкультуры России принял участие в торжественном открытии мультимедийной выставки «Война и мифы» и в презентации книги «Военная история России».