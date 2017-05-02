Архангельск: Культура

Насыщенная программа визита министра культуры России включает в себя осмотр историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы», посещение музея «Малые Корелы», встречу с общественностью и осмотр здания Архангельского театра кукол, где сейчас развернута масштабная реконструкция.
Ключевым событием визита станет торжественное открытие мультимедийной выставки
«Война и мифы» – уникальной экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне. Архангельск стал четвёртым городом страны, где развернута эта выставка.
Также в рамках визита состоится презентация книги «Военная история России».