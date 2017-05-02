Архангельск: Культура

фото, видео с места события Владимир Мединский прибыл с рабочим визитом в Архангельск Начался рабочий визит министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Архангельскую область. В аэропорту федерального чиновника встречал глава Поморья Игорь Орлов. Насыщенная программа визита министра культуры России включает в себя осмотр историко-архитектурного комплекса «Архангельские гостиные дворы», посещение музея «Малые Корелы», встречу с общественностью и осмотр здания Архангельского театра кукол, где сейчас развернута масштабная реконструкция.



Ключевым событием визита станет торжественное открытие мультимедийной выставки «Война и мифы» – уникальной экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне. Архангельск стал четвёртым городом страны, где развернута эта выставка. Также в рамках визита состоится презентация книги «Военная история России». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: dvinalander просмотров: 23

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть