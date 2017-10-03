Власти Поморья рассматривают возможность похорон жены Фёдора Абрамова рядом с мужем

Новости по теме На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова

Печальная новость пришла сегодня из Санкт-Петербурга. На 98-м году жизни в северной столице скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова. Долгие годы Людмила Владимировна, награжденная почётным знаком «За заслуги перед Архангельской областью», была хранительницей творческого наследия нашего великого земляка писателя Федора Абрамова.



Игорь Орлов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Крутиковой-Абрамовой:



— Уход Людмилы Владимировны – это большая потеря для русской словесности, для нашей литературы, для всего общества, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Просто невозможно соизмерить ее личный вклад в сохранение наследия великого русского писателя. Ведь именно стараниями Людмилы Владимировны мы смогли познакомиться с восстановленным по крупицам, по черновикам романом «Чистая книга». Мы встречались не так часто, как хотелось бы, но каждая встреча, каждый разговор с ней был для меня отдушиной в повседневной суете, открывал новые грани в творчестве и судьбе Федора Александровича Абрамова. Сегодня я скорблю вместе со всеми северянами и выражаю соболезнования близким Людмилы Владимировны.



Известно, что Людмила Владимировна завещала себя похоронить рядом с мужем, на абрамовском угоре в Пинежской деревне Веркола. Со слов пресс-секретаря главы региона Игоря Орлова, в эти минуты региональный минкульт и руководство Литературно-мемориального музея в Верколе решают вопрос о месте захоронения Людмилы Владимировны. News29 следит за развитием событий.