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Культура | Главные новости

Власти Поморья рассматривают возможность похорон жены Фёдора Абрамова рядом с мужем

сегодня 15:08
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Людмилу Крутикову-Абрамову могут похоронить в Архангельской области в деревне Веркола, на абрамовском угоре, том самом месте, где упокоен классик деревенской прозы Фёдор Абрамов.
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На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова

Печальная новость пришла сегодня из Санкт-Петербурга. На 98-м году жизни в северной столице скончалась Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова. Долгие годы Людмила Владимировна, награжденная почётным знаком «За заслуги перед Архангельской областью», была хранительницей творческого наследия нашего великого земляка писателя Федора Абрамова.
 
Игорь Орлов выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Крутиковой-Абрамовой:
 
 — Уход Людмилы Владимировны – это большая потеря для русской словесности, для нашей литературы, для всего общества, – отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Просто невозможно соизмерить ее личный вклад в сохранение наследия великого русского писателя. Ведь именно стараниями Людмилы Владимировны мы смогли познакомиться с восстановленным по крупицам, по черновикам романом «Чистая книга». Мы встречались не так часто, как хотелось бы, но каждая встреча, каждый разговор с ней был для меня отдушиной в повседневной суете, открывал новые грани в творчестве и судьбе Федора Александровича Абрамова. Сегодня я скорблю вместе со всеми северянами и выражаю соболезнования близким Людмилы Владимировны.
 
Известно, что Людмила Владимировна завещала себя похоронить рядом с мужем, на абрамовском угоре в Пинежской деревне Веркола. Со слов пресс-секретаря главы региона Игоря Орлова, в эти минуты региональный минкульт и руководство Литературно-мемориального музея в Верколе решают вопрос о месте захоронения Людмилы Владимировны. News29 следит за развитием событий. 

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