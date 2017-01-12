Архангельск: Культура

фото, видео с места события Вместо шекспировский трагедии Райкин привезет в Архангельск моноспектакль и Мольера Несмотря на полученную во время гастролей в Тобольске травму, Константин Райкин приедет в столицу Поморья, но с несколько измененной программой. Изначально в афише гастролей театра «Сатирикон» в Архангельске значился спектакль по Шекспиру «Король Лир». Однако в связи с тем, что художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин перенёс операцию после серьёзной мышечной травмы ноги, он временно не может исполнять сложную пластическую партитуру спектакля. В настоящее время Райкин проходит реабилитацию в стационаре, спектакли с его участием заменены во всех театрах. Но уже 15 января мастер выйдет на сцену родного «Сатирикона» с моноспектаклем «Своим голосом». Также было принято решение не отменять гастроли в Архангельске, а лишь изменить программу представлений.



28 февраля и 1 марта в Архангельском театре драмы театр «Сатирикон» покажет представление в двух отделениях: моноспектакль-концерт «Своим голосом» и комедию Мольера «Лекарь поневоле».



Событие обещает вызвать у зрителей разные, но, бесспорно, сильные эмоции. Ведь за один поход в театр зритель сможет проникнуться разными жанрами: от высокой поэзии и лирических зарисовок из уст признанного театрального лидера до искромётного, зрелищного, смешного шоу.

Райкин.



В спектакле «Своим голосом» Константин Райкин читает, или как говорят «играет» стихи Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Лопе де Вега.



«Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…», — объясняет Константин Райкин. Кроме того, в моноспектакле Райкин поделится своими воспоминаниями о детстве, профессии, о своём отце.



Во втором отделении зритель увидит «Лекаря поневоле» — спектакль фарс о врачах шарлатанах, которую журналисты окрестили «пилюлей от всех болезней». Артисты дают зрителям расслабиться, отвлечься от бытовых проблем и нахохотаться вдоволь. Действие увлекает своим озорством, остроумием, карнавальностью и даже почти цирковыми трюками. Главная изюминка спектакля — трансформация многоперсонажной пьесы для троих актёров, исполняющих все роли в спектакле, умудряясь при этом с немыслимой скоростью переодеваться. Только за финал, который идет всего 5 минут, будет сделано 29 переодеваний.



«Но дело, конечно, не в мгновенных переодеваниях — в цирке это делают быстрее — а в мгновенных перевоплощениях, — сказал на пресс-конференции накануне премьеры Райкин. — Вот это трудная задача для любого профессионала. Это повышенная трудность, которую мы сами придумали для того, чтобы играть спектакль азартнее и чтобы к этому подключились и зрители. Чтобы они следили не только за сюжетом, который ловко придуман, но и за тем, как это делается. То есть, чтобы они открыли еще одно измерение в своем восприятии — измерение театра, театральных наивных чудес, которые позволяют взрослую публику делать детьми».



Билеты, приобретённые на спектакль «Король Лир», остаются действительными для новой программы гастролей театра «Сатирикон». Телефон для справок: 8 (8182) 20-84-34.

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