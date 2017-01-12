наверх
Новости Архангельска
13 января, пятница 02:50
$60.16
63.52
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
172
10.01.17
«Аквилон-Инвест» проведет первую в наступившем году экскурсию по новостройкам
110
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
98
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
87
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
65
11.01.17
Архангельских студентов и специалистов дошкольного образования ждут на профконкурсе
62
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
61
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Вместо шекспировский трагедии Райкин привезет в Архангельск моноспектакль и Мольера

Несмотря на полученную во время гастролей в Тобольске травму, Константин Райкин приедет в столицу Поморья, но с несколько измененной программой.

Изначально в афише гастролей театра «Сатирикон» в Архангельске значился спектакль по Шекспиру «Король Лир». Однако в связи с тем, что художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин перенёс операцию после серьёзной мышечной травмы ноги, он временно не может исполнять сложную пластическую партитуру спектакля. В настоящее время Райкин проходит реабилитацию в стационаре, спектакли с его участием заменены во всех театрах. Но уже 15 января мастер выйдет на сцену родного «Сатирикона» с моноспектаклем «Своим голосом». Также было принято решение не отменять гастроли в Архангельске, а лишь изменить программу представлений. 

28 февраля и 1 марта в Архангельском театре драмы театр «Сатирикон» покажет представление в двух отделениях: моноспектакль-концерт «Своим голосом» и комедию Мольера «Лекарь поневоле». 

Событие обещает вызвать у зрителей разные, но, бесспорно, сильные эмоции. Ведь за один поход в театр зритель сможет проникнуться разными жанрами: от высокой поэзии и лирических зарисовок из уст признанного театрального лидера до искромётного, зрелищного, смешного шоу. 
Райкин. 

В спектакле «Своим голосом» Константин Райкин читает, или как говорят «играет» стихи Осипа Мандельштама, Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Лопе де Вега. 

«Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Сейчас я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Каких-то хороших фраз, красивой речи… Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он, как колокольный звон…», — объясняет Константин Райкин. Кроме того, в моноспектакле Райкин поделится своими воспоминаниями о детстве, профессии, о своём отце. 

Во втором отделении зритель увидит «Лекаря поневоле» — спектакль фарс о врачах шарлатанах, которую журналисты окрестили «пилюлей от всех болезней». Артисты дают зрителям расслабиться, отвлечься от бытовых проблем и нахохотаться вдоволь. Действие увлекает своим озорством, остроумием, карнавальностью и даже почти цирковыми трюками. Главная изюминка спектакля — трансформация многоперсонажной пьесы для троих актёров, исполняющих все роли в спектакле, умудряясь при этом с немыслимой скоростью переодеваться. Только за финал, который идет всего 5 минут, будет сделано 29 переодеваний.

«Но дело, конечно, не в мгновенных переодеваниях — в цирке это делают быстрее — а в мгновенных перевоплощениях, — сказал на пресс-конференции накануне премьеры Райкин. — Вот это трудная задача для любого профессионала. Это повышенная трудность, которую мы сами придумали для того, чтобы играть спектакль азартнее и чтобы к этому подключились и зрители. Чтобы они следили не только за сюжетом, который ловко придуман, но и за тем, как это делается. То есть, чтобы они открыли еще одно измерение в своем восприятии — измерение театра, театральных наивных чудес, которые позволяют взрослую публику делать детьми». 

Билеты, приобретённые на спектакль «Король Лир», остаются действительными для новой программы гастролей театра «Сатирикон». Телефон для справок: 8 (8182) 20-84-34.
.

  
версия для печати
  
просмотров: 346
дата: 12.01.17 | 16:30
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080