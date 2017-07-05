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Культура | Главные новости

Восемь оркестров выступят в Архангельске на VI фестивале «Дирекцион-Норд»

сегодня 15:13
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Мероприятие пройдет в столице Поморья с 28 по 30 июля и будет посвящено сразу двум юбилейным датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.
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По сложившейся традиции в день Военно-Морского Флота России в Архангельске шестой год подряд зазвучат духовые оркестры как символ доблести и силы духа, мужества и патриотизма.

В этом году выступят восемь коллективов: из Котласа, Северодвинска, Онеги, Владимира, Сыктывкара, Калининграда, Архангельска. Трое - из Онеги, Владимира и Сыктывкара – дебютанты архангельского фестиваля

28 июля «Дирекцион Норд» стартует в Новодвинске. С 40-летим юбилеем город бумажников поздравит военный оркестр войсковой части 2659 Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ из Калининграда под руководством майора Павла Марарова. Два плац-концерта «Юбилей в юбилее» с участием девушек-барабанщиц подарят музыканты новодвинцам.

В Архангельске праздник духовой музыки начнется 29 июля в 16 часов. На площади перед областным театром драмы имени М.В.Ломоносова выступит сводный духовой оркестр в количестве 100 человек под руководством старшего лейтенанта Виктора Нешкова, дирижера Гарнизонного духового оркестра Беломорской Военно-морской базы Северного флота.

В плац - концерте примут участие архангельские духовики: оркестр главного управления МЧС России и оркестр УФСИН России по Архангельской области; старейший коллектив из Котласа; гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы и, конечно, гости фестиваля – военные оркестры из Калининграда, Сыктывкара, Владимира.

Каждый коллектив продемонстрирует дефиле, так любимое зрителем. Четкие перестроения, сопровождающие мощным звучанием духовых инструментов, танцевальными, ритмичными движениями, ансамблевая слаженность, отменная выправка наполнят пространство невероятной энергией и праздничной атмосферой.

В этом году Архангельск будет принимать еще одних уважаемых и дорогих гостей – ветеранов Великой Отечественной войны, выпускников Соловецкой школы юнг. Хотя, сама Школа юнг ВМФ была создана на островах 25 мая 1942 года, 75 лет назад, однако основные юбилейные мероприятия пройдут в Архангельской области 25-30 июля. Ветераны – юнгаши, которые прибудут в Архангельск со всей России, станут почетными гостями фестиваля «Дирекцион-Норд».

В главный день празднования Дня ВМФ, 30 июля в 13 часов на площади Мира духовые оркестры примут участие в митинге «Морская дорога Победы». Ярким моментом станет торжественное шествие участников фестиваля «Дирекцион НОРД» по центральному проспекту Архангельска – «По главной улице с оркестром».

В течение всего дня на трех площадках города, сменяя друг друга, блестящие команды духовиков дадут сольные концерты. Парадным плацем для выступления станут площадь перед театром Драмы им. Ломоносова и Красная Пристань.

С 14 до 19 часов перед театром Драмы развернется красочное музыкальное шоу. Откроет праздник старейший коллектив области – оркестр из Котласа, дирижер - Владимир Угрюмов. Любимые горожанами музыкальные произведения: от классики до эстрады исполнит ВИА ветеранов северного флота «Беломорцы», художественный руководитель – капитан II ранга Владимир Новиков. 

Кульминацией VI фестиваля «Дирекцион – Норд» станет концерт на Красной Пристани. С 15 часов здесь начнется выступление военных духовых оркестров из Сыктывкара, Калининграда, Котласа, Владимира, Северодвинска и Архангельска. 

 

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0vod
05.07.17
15:57
Почему же этот супер-пупер патриотическое мероприятие носит название на немецком языке? "Образованность свою хочут показать" или пересматривают итоги ВОВ? Вроде наши тогда победили, а праздник немецкий. Мне не жалко, пусть хоть по-китайски обзовут, но какая-то причина должна быть. Поделитесь.
 
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