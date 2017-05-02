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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Выставка «Война и мифы» открылась в Архангельске при участии министра культуры

Министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Игорь Орлов приняли участие в торжественном открытии уникальной выставки «Война и мифы». Первыми её посетителями стали архангельские ветераны.
На открытии было отмечено: именно в этот день, 2 мая, 72 года назад было поднято Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.
 
Организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области интерактивная выставка стала мощным ответом попыткам фальсифицировать историю.
 
Она даёт возможность посетителям самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны.
 
— Наши отцы и деды заслужили, чтобы мы знали о них правду, – подчеркнул Владимир Мединский, выступая на торжественной церемонии открытия. – Выставка посвящена разоблачению некоторых наиболее отвратительных и лживых мифов о Великой Отечественной. В этих мифах не оставили места для героизма наших солдат, для самоотверженного труда нашего тыла.
 
Владимир Мединский настоятельно порекомендовал посетить выставку школьникам и студентам.
Экспозиции выставки, опираясь на факты и документы, рассказывают о подвиге 28 панфиловцев, массовом героизме советских солдат, о тех, кто ковал оружие победы в тылу, об освобождении Европы от фашистской чумы.
 
— Выставка «Война и мифы» нужна не только для того, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам. Прежде всего она нужна молодёжи – тем, кто сегодня строит свое будущее, – отметил Игорь Орлов. – Дать объективную информацию, развенчать мифы – это наша величайшая задача. Уверен, что выставка станет заметным явлением – патриотическим, воспитательным и культурным.
 
Архангельск стал третьим городом после Москвы, куда приехала выставка. Она будет работать до 30 июня, а затем отправится в Санкт-Петербург.
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автор: dvinalander
просмотров: 51
дата: 02.05.17 | 22:45
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