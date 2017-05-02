Архангельск: Культура

Министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Игорь Орлов приняли участие в торжественном открытии уникальной выставки «Война и мифы». Первыми её посетителями стали архангельские ветераны.

На открытии было отмечено: именно в этот день, 2 мая, 72 года назад было поднято Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.



Организованная Российским военно-историческим обществом при поддержке правительства Архангельской области интерактивная выставка стала мощным ответом попыткам фальсифицировать историю.



Она даёт возможность посетителям самостоятельно ознакомиться с фактами и уникальными документами времен Великой Отечественной войны.



— Наши отцы и деды заслужили, чтобы мы знали о них правду, – подчеркнул Владимир Мединский, выступая на торжественной церемонии открытия. – Выставка посвящена разоблачению некоторых наиболее отвратительных и лживых мифов о Великой Отечественной. В этих мифах не оставили места для героизма наших солдат, для самоотверженного труда нашего тыла.



Владимир Мединский настоятельно порекомендовал посетить выставку школьникам и студентам.

Экспозиции выставки, опираясь на факты и документы, рассказывают о подвиге 28 панфиловцев, массовом героизме советских солдат, о тех, кто ковал оружие победы в тылу, об освобождении Европы от фашистской чумы.



— Выставка «Война и мифы» нужна не только для того, чтобы отдать дань памяти нашим ветеранам. Прежде всего она нужна молодёжи – тем, кто сегодня строит свое будущее, – отметил Игорь Орлов. – Дать объективную информацию, развенчать мифы – это наша величайшая задача. Уверен, что выставка станет заметным явлением – патриотическим, воспитательным и культурным.



Архангельск стал третьим городом после Москвы, куда приехала выставка. Она будет работать до 30 июня, а затем отправится в Санкт-Петербург.