Архангельск: Культура

Экспозиция, которая объединяет в себе около 100 работ юных подмастерьев и мастеровых, посвящена 80-летию Архангельской области. В неё вошли роспись по дереву, ткачество, плетение из бересты, северная вышивка, лоскутное шитье, керамика.

Знакомство с традиционными ремёслами Русского Севера сопровождается презентациями работы Детской школы народных ремесел. Для юных жителей Архангельской области проводятся и практические мастер-классы. Только в посёлке Каменка и селе Койнас за два дня выставку посетили около 300 детей.



- Цель экспозиции - показать радость созидательного творчества, научить видеть красоту и гармонию в простых и даже обыденных традиционных домашних вещах и орудиях труда, - подчёркивают организаторы «Наследников земли Ломоносова».



Напомним, Детская школа народных ремесел вот уже 26 лет занимается приобщением юных северян к традиционной культуре путем изучения, сохранения и развития бытовавших на Севере народных ремёсел. В школе практикуют уникальные традиции передачи секретов мастерства.



- На сегодня Детской школой народных ремесел открыто 23 творческие мастерские, которые работают в 13 муниципальных образованиях Архангельской области. В ближайших планах появление новых представительств в Мезенском районе, - рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

