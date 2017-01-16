Архангельск: Культура

В Архангельске продолжает работу Всероссийская художественная выставка «Лики России». Шесть тысяч работ можно увидеть в семи выставочных залах.

Впервые за многие годы в Архангельске состоялась столь масштабная выставка, дающая представление о современном искусстве нашей страны в его лучших образцах. Мир современного искусства на «Ликах России» открыли около шестидесяти тысяч человек.

Направление «Живопись» представлено в музее ИЗО, выставочном зале союза Художников, музыкальном колледже, театре Драмы и Доме молодежи. Народное и декоративно-прикладное искусство представлено в Гостиных дворах, графика – в библиотеке им. Н.А. Добролюбова.

Отметим, в краеведческом музее и в музее ИЗО каждые выходные при покупке входного билета экскурсия проходит бесплатно.

За посещение сектора «Графика», который находится в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, плата не взимается.

В библиотеке размещены лучшие произведения художников Дальнего Востока, Сибири, Урала, Центра, Поволжья, Юга и Севера России, в том числе и архангельские мастера, всего более 170 работ.