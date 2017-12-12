Заброшенная поморская деревня могла попасть под прицел фотографа-пиромана
сегодня 16:27
163
1
Московский фотограф Данила Ткаченко ради эффектного фото сжигает пустующие деревни. Его заинтересовала деревня Кучепалда в Архангельской области, а также пустующее село Березово в Кирилловском районе Вологодской области.
Архангельские полицейские проверили Кучепалду и не нашли следов поджога. Однако деревня Березово действительно горела — 15 сентября 2016 года в ней подожгли пять домов. На месте происшествия осталась канистра с запахом легковоспламеняющейся жидкости. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, но в 2017 году его приостановили.
В Березово никто не живет с 2000 года. Туда не подходят линии электропередач, а доехать сложно из-за плохой дороги. Ближайший жилой населенный пункт, деревня Солза, расположен в 30 километрах в Архангельской области.
«Вот ты попадаешь в деревню, в которой жили люди, видишь их вещи — письма, фотографии, кучи журналов и газет, и вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать. Я провел много времени в этих домах. Там нет электричества, но есть нормальная постель и печь. В какой-то момент я решил расстаться с этим радикальным образом. Конечно, это по-русски: взять и на хрен сжечь. Я не сжигал дома, в которых еще можно жить. Те дома, которые я выбирал, были гнилые, с проваленной крышей. Никому ничего плохого я не делал», — рассказал Данила Ткаченко в интервью сайту colta.ru
.
По данным СМИ, снимки горящих деревень проекта Ткаченко «Родина» можно увидеть в берлинской Kehrer Galerie. Сообщается также, что этот проект на днях выдвинули на премию Кандинского.
17:36