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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Запрещенную в СССР за клевету пьесу «Слон» покажут в архангельском драмтеатре

Главным событием весны для любителей искусства Мельпомены станет премьера комедии эпохи перемен «Слон». Зрителей ждёт столкновение лихого народного юмора и глубокого философского подтекста.
Пьесу «Слон» драматург Александр Копков написал 1932 году, однако автор так и не увидел её на сцене – пьеса сразу была запрещена. Тогда советские цензоры сочли её антиколлективисткой, воспевающей золотого тельца. Однако сегодня пьеса о богатстве свалившимся как снег на голову становится снова актуальной.
 
Действие разворачивается в начале 30-х годов. Однажды в колхозе произошёл из ряда вон выходящий случай – крестьянин нашёл клад – золотого слона. Этот анекдотичный эпизод переворачивает с ног на голову весь колхоз.
 
«Пьеса, казалось бы, в чистом виде комедия народного типа. Однако с момента написания прошло уже около 90 лет, и время накладывает свой отпечаток на прочтение текста. В результате к комедийной ситуации и смешным диалогам добавляется острота и философское осмысление. Не дай нам Бог жить в эпоху перемен… Поэтому мы сделали акцент на детали, которые для автора были тогда, скажем, второстепенными. Надеюсь, получится сложный жанр – когда смех отзывается щемящим, грустным чувством», – рассказал режиссёр Игорь Меркулов.
 
Художественное оформление, музыка и песни, используемые в спектакле, отсылают к времени Первых пятилеток. При этом спектакль, всё же, не о конкретной исторической эпохе…
 
«Мы многое убрали из пьесы: левый уклон, правый уклон, идеология, термины... Мало кому это было бы понятно и интересно. Очень важны в спектакли декорации, где нет бытового обозначения. Сцена выстроена, будто по схеме древнегреческого театра, такое сакральное место. Это поддерживает главную идею показать, как говорил Станиславский, «жизнь человеческого духа», – подчёркивает режиссёр.   
 
 
  
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просмотров: 110
дата: 10.02.17 | 12:06
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