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Архангельск: Культура

     

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Жаркие споры вокруг фильма журналистов News29 разгорелись на Пинежье в морозные дни

В новогодние праздники мы отправились в Пинежский район, чтобы показать местным жителям фильм «В зеркале Верколы». 50-градусные морозы лишь разогрели пыл некоторых архангельских критиков, которые отправились вслед за журналистами на премьеру.

Веркола расположилась на высоком угоре. Именно с него видны бесконечные поля, а также Веркольский монастырь – всё это летом отражается в речке Пинеге, как и проблемы, которые существуют здесь и во многих других селах и деревнях, разбросанных по всей России. Эту мысль мы попытались выразить в нашем фильме «В зеркале Верколы».

Юрий Абрамов первым появляется в кадре. Он - хозяйственник, у него есть корова и трактор, зритель встречает его во время покоса. Однако поговорка «одна искра зажигает поле» здесь не подходит. В бескрайнем заброшенном поле Юрий один. Он кажется песчинкой в пустыне пассивности и равнодушия сельчан: «У нас в районе ничего не делают, потому что невыгодно. Сейчас летом хорошо, потому что приезжают дачники, а зимой, куда с этим молоком? Некуда. Мясо можно растить, но сдавать некуда, даже школы сейчас его не принимают», - сетует Юрий. Он пытается научить племянника косить, хотя у того не особо-то получается, и думается, что мальчик бросит все и когда подрастет, уедет в город.

Так же как и маленькая Даша. Она с мамой переехала из Архангельска в деревню. Девочка открыто говорит: «Подрасту, буду учительницей, но в городе. Там всё можно себе позволить». А вот юный Кирилл Минин, который тоже с мамой переехал из города в Верколу, вполне этим доволен. Он уверен, что самое главное в жизни - это молиться Богу, и тогда у тебя все непременно получится.

Любопытно, что настоятель Артемиево-Веркольского монастыря не особо оптимистичен. Он говорит, что село и монастырь – словно два разных мира, которые смогут прожить друг без друга. В будущее деревни он не особо верит, полагает, что перспектив нет, поскольку нет работы. Да и в самой Верколе многие местные жители не особо религиозны: «Бога нет, царя не надо, губернатора побъем, платить подати не станем, во солдаты не пойдем», - говорит один из веркольцев. 

Местные за реку в монастырь ездят крайне редко. У них есть свой приход и свой батюшка – отец Илья, который пользуется уважением среди сельчан. Он искренен и говорит, что общее состояние страны сейчас как на развалинах: «Как это можно обусловить? Действительно, как после бомбежек стоят руины царского и советского периода. Вместе с ними - новостройки последних десятилетий. Людям надо как-то охарактеризовать ситуацию и выбраться из этого состояния руин. Соответственно они пытаются искать. Где искать? От очень старого времени — руины, от недавнего прошлого, которое они хорошо помнят, — тоже руины, а сегодняшнее кому-то по душе, кому-то нет. Получается, что на таком развале люди пытаются как-то определиться».

Старается определиться и Владимир Абрамов – племянник писателя Федора Абрамова. Вся его жизнь прошла в труде, даже сейчас он строит дом для своей дочери. Объясняет это так: «Помру, хоть на могилку приедет, раз дом есть». Строится и Игорь Чекалин – предприниматель, который приехал в деревню из Москвы. Со своей семьёй он обжил перевезённый из заброшенной деревеньки Смутово дом.

Кроме того, он строит гостиницу. Несмотря на то, что в Верколе уже есть один гостевой дом, москвич рассчитывает, что и его бизнес окупится. 

Сами веркольцы на туризм не рассчитывают, это, по их словам, не спасет деревню. Они убеждены, что туризм в Верколе существует лишь по знаменательным датам, а так его практически нет, поскольку нет нормальных дорог.

Герои картины не видят просвета, не видят того, как сложится дальнейшая жизнь в их родной Верколе - исчезнет ли она как Смутово или будет жить. Но у них есть надежда, которая выражается в образе чаши весов. Эту метафору вводит в фильм отец Илья - священник Веркольского прихода: «Насчет Верколы Господь ждет. Он глядит и дает возможность тому, кто хочет жить и кто хочет созидать, дать возможность выжить. Что в этой деревне победит — желание жить или желание помереть. Помереть — значит разъехаться, разбежаться. Пока Веркола на весах. Мне кажется, что есть запас в этой балансировке к тому, чтобы выжить».

Однако картина, показывающая жизнь без прикрас, была оценена весьма неоднозначно. Жаркая дискуссия, когда за окном минус 50, разгорелась в здании веркольского литературно-мемориального музея имени Фёдора Абрамова. На деревенскую премьеру пришли герои фильма, их родные и близкие, а также те, чьи сердца всколыхнула лента. 30-минутный просмотр, и вот долгожданное обсуждение…

На нас тут же посыпались упреки со стороны журналиста радио «Поморье» и поэтессы Натальи Леонович, которая преодолела сотни километров, чтобы в очередной раз укорить авторов в незнании затрагиваемой темы. Доказывая, что Веркола – это необычная деревня, Богом избранная, и что ее ни в коем случае нельзя сравнивать с остальными селами России.

Напомним, Наталья Станиславовна в эфире радио «Поморье» на всю Архангельскую область заявила, что фильм «В зеркале Верколы», увенчанный дипломом международного кинофестиваля «Берегиня», показался ей поверхностным, и что героям в начале января придется самим ответить, где авторы лукавили, а где нет.

Однако здесь журналистка, надеясь на поддержку местных жителей, потерпела фиаско. Веркольцам фильм понравился, поскольку из их уст в фильме прозвучали самые животрепещущие и острые проблемы. Ведь сам Федор Абрамов говорил: «Веркола - Россия... Вся Россия такая, как Веркола. И еще хуже...».

Любопытно, что картину не поняли приезжие архангелогородцы, которые устраивают в Верколе праздники, и считают, что туризм там живет и расцветает, что проблем с сельским хозяйством нет, а все дело в лени и нежелании трудиться самих местных жителей. Они уверены: деревня не умрёт. Горожане также считают неуместным образ весов, который приводит батюшка в конце фильма.

Бурная дискуссия дошла до того, что архангельские гости стали укорять героев фильма в лукавстве. "Что это за герои у вас такие, как на подбор, врут они все". Дошло до того, что обвинения в лукавстве посыпались и в адрес священнослужителя. 

Завершу статью словами Фёдора Абрамова: «Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке, - вот это плохо… Одно дело, когда правда, а когда дается неправильное толкование вещи? Оно же и расходится по всем весям и градам нашей необъятной страны… А в общем чего же мне на критику обижаться? Критикой я не обижен».

Уважаемым читателям рекомендую посмотреть картину и высказать своё собственное суждение о фильме в комментариях.

Инга Швецова, выпускающий редактор сайта News29.ru

  
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просмотров: 104
дата: 10.01.17 | 23:27
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