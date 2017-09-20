Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра

20 проекторов высокого разрешения, большие экраны и объемный звук — такая техника потребовалась авторам выставки, чтобы создать завораживающее мультимедийное шоу, основу которого составили более 100 полотен великого художника. Посетителям, благодаря эффекту присутствия, предстоит очутиться внутри произведений великого мастера и перенестись сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога.



«Необычные, яркие впечатления — пожалуй, самый ценный подарок. Поэтому в качестве подарка к 80-летию Архангельской области мы организовали эту уникальную выставку. Инновационный мультимедийный формат представит «живые» шедевры одного из популярнейших художников мира, а музыка позволит понять эмоции, которые Ван Гог переносил на свои картины. Уверен, что многие архангелогородцы откроют для себя нового Ван Гога, а выставка станет самым запоминающимся событием года!» — говорит директор Архангельского отделения компании «МегаФон» Юрий Оборин.



Уникальная выставка будет функционировать ежедневно с 10 до 21 часа в ТРЦ «Макси» (пр. Ленинградский, 38, 2-й этаж) в период с 22 сентября по 22 октября. Вход для абонентов «МегаФона», а также детей, школьников, студентов и льготных категорий граждан — бесплатный. Цена входного билета для остальных категорий посетителей - 100 рублей. Групповое посещение выставки возможно в будни с 10:00 до 17:00.



Подробную информацию о выставке можно получить по телефону 8 (8182) 43-43-13, в сообществе выставки ВКонтакте и на сайте мероприятия.