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Культура | Главные новости

Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра

сегодня 17:26
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22 сентября в Архангельске начнет работать уникальная мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». Действо развернется в торгово-развлекательном центре «Макси». Организатором выступила компания «МегаФон».
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20 проекторов высокого разрешения, большие экраны и объемный звук — такая техника потребовалась авторам выставки, чтобы создать завораживающее мультимедийное шоу, основу которого составили более 100 полотен великого художника. Посетителям, благодаря эффекту присутствия, предстоит очутиться внутри произведений великого мастера и перенестись сквозь время, письма и картины в удивительный мир Ван Гога.

«Необычные, яркие впечатления — пожалуй, самый ценный подарок. Поэтому в качестве подарка к 80-летию Архангельской области мы организовали эту уникальную выставку. Инновационный мультимедийный формат представит «живые» шедевры одного из популярнейших художников мира, а музыка позволит понять эмоции, которые Ван Гог переносил на свои картины. Уверен, что многие архангелогородцы откроют для себя нового Ван Гога, а выставка станет самым запоминающимся событием года!» — говорит директор Архангельского отделения компании «МегаФон» Юрий Оборин.

Уникальная выставка будет функционировать ежедневно с 10 до 21 часа в ТРЦ «Макси» (пр. Ленинградский, 38, 2-й этаж) в период с 22 сентября по 22 октября. Вход для абонентов «МегаФона», а также детей, школьников, студентов и льготных категорий граждан — бесплатный. Цена входного билета для остальных категорий посетителей - 100 рублей. Групповое посещение выставки возможно в будни с 10:00 до 17:00.

Подробную информацию о выставке можно получить по телефону 8 (8182) 43-43-13, в сообществе выставки ВКонтакте и на сайте мероприятия.

 

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Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
Знаменитые полотна Ван Гога оживут в стенах архангельского торгового центра
22 сентября в Архангельске начнет работать уникальная мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». Действо развернется в торгово-развлекательном центре «Макси». Организатором выступила компания «МегаФон».
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