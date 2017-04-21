Архангельск: Культура

13 мая в Доме Молодежи пройдет третий областной Stand-Up фестиваль. Он будет насыщен выступлениями местных комиков, лучшими поморскими шутками, а на закуску сольной программой резидента Stand-Up Show ТНТ Виктора Комарова.

Виктор может рассуждать о вещах, с которыми мы сталкиваемся постоянно и находить в них самые смешные моменты. Его называют настоящим фанатом стендапа: смотрит, пишет, критикует, посещает чужие концерты.



В отличие от многих современных стендаперов Виктор работает одновременно и с подачей, и с текстом, и с микрофоном, и с пантомимой.



Начало фестиваля 13 мая в Доме Молодежи (улица Шубина, 9). Телефон для справок 63-77-87.



Организатором мероприятия выступает event-агентство «Субота».

