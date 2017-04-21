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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Звезда «Stand Up» на ТНТ Виктор Комаров устроит в Архангельске комик-шоу

13 мая в Доме Молодежи пройдет третий областной Stand-Up фестиваль. Он будет насыщен выступлениями местных комиков, лучшими поморскими шутками, а на закуску сольной программой резидента Stand-Up Show ТНТ Виктора Комарова.
Виктор может рассуждать о вещах, с которыми мы сталкиваемся постоянно и находить в них самые смешные моменты. Его называют настоящим фанатом стендапа: смотрит, пишет, критикует, посещает чужие концерты.
 
В отличие от многих современных стендаперов Виктор работает одновременно и с подачей, и с текстом, и с микрофоном, и с пантомимой.
 
Начало фестиваля 13 мая в Доме Молодежи (улица Шубина, 9). Телефон для справок 63-77-87.

Организатором мероприятия выступает event-агентство «Субота». 
  
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просмотров: 30
дата: 21.04.17 | 12:50
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