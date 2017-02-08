Архангельск: Культура

Международный музыкально-театральный фестиваль в этом году будет с 22 марта – 19 апреля. «Европейская весна» поприветствует архангелогородцев удивительной музыкой, театром, лучшей в мире клоунадой и даже инженерной оперой-танго.

Музыка Астора Пьяццоллы и либретто Орасио Феррера, аргентинского поэта-авангардиста, создали образы, которые ломают традиционные представления о танго как об эстрадном танце с целым рядом клише. В них и ритуальные танцы афро - американцев, и мелодика итальянских эмигрантов, жгучие ритмы Бразилии и чувственность испанцев. Словом всех тех, кто живет в столице танго – в Буэнос-Айресе. Премьера спектакля состоится 22 марта в 19.00 в центре «Патриот» (Троицкий, 118).



В клубе «Колесо» 23 марта в 19 часов выступит легендарная французская группа «BOULE». Седрик Булар, выступающий под творческим псевдонимом Boule, блестяще закончил курс джазовой и рок-музыки в Музыкальном Творческом Центре в Нанси. Поэт и композитор, виртуозный гитарист и специалист по традиционной музыке разных стран, Boule создаёт на сцене яркие театрализованные спектакли. Он весело и иронично играет литературными персонажами, масками и музыкальными аккордами.



«Давным-давно таинственные силы собрали атомы в единый организм...». Так в далеком 1987 году началась история «Неформального объединения молодежи» («Н.О.М.»), группы ленинградских студентов и молодых инженеров, испытывавших непреодолимое желание творить и самовыражаться на подмостках в то прекрасное и неоднозначное время, пронизанное ветром перемен... Прошло 30 лет, точнее «незаметно пролетела небольшая часть столетий, и на сказочной планете воцарился Здравый Смысл», и вот уже заматеревшие бывшие студенты готовятся к юбилею. 1 апреля в 19.00 они выступят в клубе «Колесо».



Для любителей искусства Мельпомены Мастерская Дмитрия Брусникина (Школа – студия МХАТ, Москва) представит спектакль по произведению И. Бабеля «Конармия». Постановка Максима Диденко на музыку Ивана Кушнира, строится на квадрате-фундаменте, на четырех потоках. Это музыкальная и ритуальная еврейская культура, культура военных маршей, украинская народная музыка и песни, католическая хоральная музыка.



Театр «Семьянюки» из Санкт-Петербурга со спектаклем «Семьянюки-Express» на цене театра драмы превратит зрителей в пассажиров бурлескного поезда, в котором ничто не идет как надо. Он словно вынырнул из эпохи, когда железная дорога заставляла нас мечтать и пускаться в авантюры. Потерять связь с реальностью не трудно, наблюдая за чудачествами шестерых клоунов и их персонажей. Эксцентричный шеф-повар, обольстительный бармен, абсурдный начальник поезда, влюбленный пилот и, наряду с ними, неуклюжие официантки, дивы, застенчивые фигуристки, соблазнительная танцовщица фламенко и даже золушка.

