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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

«Карнавальная ночь» по-архангельски закружила северян в вихре новогодних огней

1 января на площади Мира собрались сотни северян, чтобы вместе встретить приход нового 2017 года. Праздничную программу «Новый год на Двине» организаторы посвятили Году российского кино.
Шоу на Набережной было выстроено по сюжету художественного фильма «Карнавальная ночь». Всю ночь горожан и гостей столицы Поморья развлекали вокальная группа «Риальто», клуб восточной культуры, ансамбль Сергея Сараева, Алексей Преминин и Алёна Хвойникова, хореографический коллектив «Радуга жизни», вокальная группа «Просто парни».

После команды Деда Мороза небо над Архангельском украсилось тысячами огней праздничного фейерверка, подарив горожанам хорошее настроение на весь наступивший год.

Но на этом сюрпризы не закончились, Дед Мороз и Снегурочка порадовали горожан еще одним подарком - ярким лазерным шоу. 
  
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просмотров: 897
дата: 02.01.17 | 12:03
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