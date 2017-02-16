Архангельск: Культура

В воскресенье 26 февраля с 12:00 на Набережной Северной Двины в районе улицы Попова пройдут традиционные масленичные гуляния.

Начнется праздник с шествия «Масленичного свадебного поезда», который отправится с улицы Северных конвоев и пройдет по набережной до улицы Попова. Присоединиться к весёлому праздничному шествию смогут все горожане.

Главной площадкой празднования Широкой Масленицы станет сцена на улице Попова. Здесь для архангелогородцев выступят лучшие творческие коллективы столицы Поморья в зрелищной театрализованной концертно-развлекательной программе «Как Объедуха Маслёновна жениха искала».

Городская набережная станет буквально переполненной праздничными действами, традиционными играми, затеями, обрядами и превратится в самую настоящую русскую ярмарку. Самым сильным и ловким представится возможность покорить масленичный столб и заработать приз.



Прекрасная половина Архангельска сможет испытать свои силы в масленичном шуточном забеге «Дамы со сковородками». К участию приглашаются милые дамы в возрасте от 30 лет и старше. Регистрация участниц состоится у центрального входа библиотеки им. Н.А.Добролюбова с 12:30 до 13:30. Начало массового забега в 13:30.



Все желающие смогут испытать свои силы в «Масленичном футбольном турнире». Поскольку это шуточный турнир, то и правила его будут оригинальные. Продолжительность одного матча будет составлять 10 минут, а мяч будет очень необычной формы. Для участия в состязании необходимо собрать команду из шести человек, придумать название, девиз и кричалку. К участию приглашаются трудовые коллективы города. Сбор команд и жеребьёвка состоится в 12:40 на городском пляже в районе улицы Попова.



Вдоль Набережной развернутся традиционные торговые ряды, где горожане смогут приобрести изделия народных мастеров, отведать угощения: блинчики, домашнюю выпечку, ароматный чай из самовара. Там же будут работать интерактивные площадки культурных центров города, где гостей праздника ждут масленичные игры и забавы.



Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы и яркий красочный фейерверк «Цветной дым». Обряд прощания с зимой начнется в 14:30.