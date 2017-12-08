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Культура | Главные новости

«Серенада барышне Европе» прозвучит в Поморской филармонии

сегодня 14:36
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В Камерном зале состоится концерт Архангельского филармонического камерного оркестра. Для слушателей прозвучат сочинения литовских композиторов.
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Программу концерта составили лауреат международных конкурсов Рута Липинайтите, которая выступит в качестве солистки в двух сочинениях, и художественный руководитель оркестра Владимир Онуфриев, который будет за дирижёрским пультом этим вечером.

Зрителям встретится, пожалуй, только одно хорошо знакомое, и не только знатокам музыкального искусства, имя. Это Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875 – 1911) - композитор, художник, поэт, загадочный романтик, чьё творческое наследие ещё до конца не исследовано. Зрителей ждёт сюрприз от сотрудников Отдела литературы по искусству библиотеки им Н.А.Добролюбова: в фойе Кирхи будет работать выставка, раскрывающая разные грани творчества Чюрлёниса. В программе концерта прозвучит его «Andante», и это будет единственная пьеса в программе Камерного оркестра из прежних музыкальных эпох, остальные сочинения, составляющие программу, принадлежат нашим современникам. Часто бывает так, что музыка композиторов какой-то национальной школы мало известна, а то и почти неизвестна за её пределами, имена многих авторов подчас не знакомы и профессионалам. Однако, сколько удивительных и ярких открытий мы можем совершить, познакомившись с ними!

Итак, зрителям предстоит познакомиться с экспрессивной, говорящей, подчас – кричащей музыкой пьесы «De Profundis» Раминты Шеркшните, небольшим циклом для скрипки и оркестра «Четыре миниатюры на старинные лады» Зиты Бружайте, а также – с очень любопытной музыкой Альгирдаса Мартинайтиса (род. 1950). Мартинайтис – композитор, обладающий очень своеобразным почерком. Музыканты предложат нам два его сочинения: Концерт для скрипки с оркестром «Сезон трёх М(39)арт комедий», в котором уже есть и всякие стилистические фокусы, и неожиданные события, и оркестровую пьесу «Серенада барышне Европе», давшую название всей программе. По сути это оркестровое сочинение представляет собой фантазию-импровизацию, написанную в джазовой манере, в которой слушательское ухо то и дело ловит обрывки и интонации самых разных, очень знакомых меломаном сочинений, так или иначе обозначающих для нас европейскую музыку. Это и Девятая симфония Бетховена, и Четвёртая симфония Брамса, и «Болеро» Равеля, и Иоганн Штраус, и три такта из Девятой симфонии Малера, и даже «Марсельеза». Но весь этот «компот» в результате оборачивается улыбкой «евро-скепсиса» и совершенно неожиданным окончанием сочинения!

«Мартинайтис использует множество стилистических заимствований, не забывая при этом напомнить о нашей культурной самобытности. В этой музыке мы слышим классические, романтические, современные музыкальные размышления и аллюзии. В «Серенаде барышне Европе» есть нежная самоирония, есть классика и джаз. Это действительно чувственная музыка. А произведения Чюрлёниса можно не только слушать, но и видеть, ведь он был ещё и талантливым художником», - отметила Рута Липинайтите.

Дирижёр Владимир Онуфриев: «Нам предстоит столкнуться с очень интересным культурным явлением, которое от нас скрыто теперь уже даже границами. В Литве немало пишут, там много хороших музыкантов. У них отлично налажено взаимодействие с Европой, есть масса обменных программ, а вот с Россией, куда они тоже едут играть с большим удовольствием, в нынешнее время взаимодействие весьма небольшое. Это очень интересная национальная школа, её отличительной чертой является яркая национальная основа, которая прослеживается почти везде. С этим материалом интересно работать: музыка очень свежая, очень живая».

Рута Липинайтите училась в Национальной школе искусств и Литовской Академии музыки. Обучение в Литве она сочетала с учёбой в Академии музыки Мальмё в Швеции и позднее – в Парижской консерватории музыки и танца. В 2004 г. получила степень магистра, в 2008г. защитила кандидатскую диссертацию и получила степень доктора искусств в Эстонской академии музыки и театра. С 2012г. Р. Липинайтите – преподаватель скрипки Литовской академии музыки и театра, в 2014г. скрипачка стала заведующим кафедры.

В качестве солистки Рута выступает со многими оркестрами, долгое время она являлась участником оркестра Kremerata Baltica, основанном и возглавляемом Г.Кремером. Этот оркестр – победитель Премии Грэмми – дал сотни концертов во время гастролей на всех континентах, появляется с регулярными выступлениями в величайших залах и известных музыкальных фестивалях. Хотя репертуар Р.Липинайтите является универсальным и многообразным, современная музыка находится в приоритетах молодой скрипачки.

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