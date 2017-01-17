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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

«Татьянин дом» - лучший помощник путешественнику в абрамовскую Верколу

Можно ли найти место, где окружающее пространство является музеем под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, где прошлое и настоящее переплелось так, что является живым и единым. Да, безусловно – это легендарная Веркола.
Эта деревня уютно расположилась в Пинежском районе Архангельской области, на правом берегу реки Пинега. Здесь родился и похоронен писатель Фёдор Абрамов, много места в своем творчестве уделивший бытописанию архангельского села XX века. Веркола – родина ученого-изобретателя Константина Вороницына, который стоял у истоков механизации лесозаготовительной отрасли.
 
С высокого веркольского угора видны заливные луга, а вдалеке - очертания Артемиево-Веркольского монастыря. Ежегодно 6 июля и 5 августа Веркола собирает большое количество гостей и паломников. Это дни памяти святого отрока Артемия.
 
Для тех, кто хочет оказаться в этих удивительных живописных местах, почувствовать аромат свежескошенного сена, насладиться жаром русской бани, попробовать шедевры исконно русской кухни рекомендуем остановиться в гостевом доме Татьяны Николаевны Седуновой, или как его любовно называют туристы в «Татьянином доме». Это большая добротная деревенская изба постройки XIX века. В ней удивительным образом сохранена архитектура внутренней застройки, интерьера жилых помещений, деревенские предметы бытового обихода и ремесла, хозяйственная утварь.
 
Уютная обстановка комнат, тепло русской печи, русская кухня позволят гостям окунутся в размеренную сельскую жизнь. Все удобства находятся в доме. Для тех, кто любит запах дров, свежесть березовых веников - есть баня с отдельной парной.  
 
Дом-богатырь имеет три этажа. Первый, так называемый передок, состоит из двух больших светлых комнат. Здесь есть всё необходимое для уюта и гармонии - русская печь, хорошая православная библиотека. Часть дома – это изба-летница. Ее отличает скромное убранство в стиле 19 века. Второй этаж - горенка. Это теплая домашняя изба с современной мебелью. Кроме того, здесь находится реконструированная под конференц-зал поветь.
 
Что касается кухни, то она представляет собой просторное помещение на 50 мест, в котором есть небольшая лавка сувениров, стены используются, как выставочные конструкции для местных художников, фотографов.
 
Гостевой дом предоставляет ряд дополнительных услуг для желающих отдохнуть на широкую ногу. В том числе дегустация северных напитков, соснового меда, удивительного вкуса варений из лесных ягод. Для тех, кто всегда мечтал изготовить традиционную обрядовую куклу, сделать валенки, испечь козули или разжечь самовар – выбирайте радость и пробуйте, пробуйте… полету фантазии не будет конца…

Кроме того, гостевой дом берет на себя организацию по проведению обзорных экскурсий по деревне Веркола, литературно-мемориальному музею Ф.А. Абрамова, в Артемиево-Веркольский монастырь, частный музей семьи Абрамовых, экскурсии в с. Суру, на родину Святого праведного Иоанна Кронштадтского, экскурсии в народный музей в д. Ваймуша, в с. Карпогоры. 
 
Календарь событий в Верколе:

27 февраля – 01 марта «Абрамовские чтения»;
05 – 06 июня – Фестиваль творческого поиска «Веркольские первоцветы»;
06 июля и 05 августа – Престольные праздники в мужском Артемиево-Веркольском монастыре: Артемьев день, участие в службе, крестный ход;
04 — 05 августа – «Артемовские чтения».

Православные праздники: Рождество, Крещение, Троица, Пасха.

Подробную информацию можно узнать на сайте pinega29.ru.
  
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просмотров: 401
дата: 17.01.17 | 12:27
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