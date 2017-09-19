100 к 1: офисные красавицы Архангельска поборются за корону и титул «самой-самой»

20 сентября стартует интернет-голосование за участие в финале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис - 2017». В этом году принимают участие три девушки из Архангельска.

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Три сотрудницы компаний Архангельска принимают участие в полуфинале международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис». С 20 сентября и по 15 октября продлится интернет-голосование, по итогам которого из 100 полуфиналисток России и стран СНГ выберут 25 участниц финального шоу, которые поборются за главный приз конкурса – корону победительницы и 1 000 000 рублей от компании «Комус».

В этом году кастинг от Архангельска прошли Светлана Воробьева (компания «Лесозавод 25»), Людмила Бажанова (автоцентр «АКС») и Елена Лочехина (ПАО «Сбербанк»).

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать на сайте конкурса. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала.



Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу «Мисс Офис», которое состоится 1 декабря в Москве. В программе торжественного вечера: дефиле и творческие номера финалисток, выступление артистов и музыкантов.

Оценить неповторимый стиль, красоту, грацию и интеллект конкурсанток оргкомитет пригласил компетентное жюри, председателем которого выступит Игорь Чапурин, входящий в ТОП-10 российских дизайнеров, известный также и на мировом уровне. В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.