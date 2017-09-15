120-летие городской телефонной сети отметили в Архангельске в ностальгическом стиле

Сегодня на проспекте Чумбарова-Лучинского установлен таксофон полувековой давности, по которому архангелогородцы и гости столицы Поморья могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные номера в пределах Архангельской области.

звонок из ретро-будки, связавшись по телефону

со своей супругой.

По словам директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Прищемихина, также присутствовавшего на мероприятии, сегодняшний подарок - это своеобразный символ связи поколений, напоминающий о том, как важно бережно хранить историю, иногда оглядываясь назад и вспоминая пройденный путь.

лучше, красивее и интереснее, будут находить

«Ростелеком» на праздновнии Дня города в 2012 году