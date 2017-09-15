120-летие городской телефонной сети отметили в Архангельске в ностальгическом стиле
сегодня 18:20
226
0
Сегодня на проспекте Чумбарова-Лучинского установлен таксофон полувековой давности, по которому архангелогородцы и гости столицы Поморья могут бесплатно звонить на стационарные и мобильные номера в пределах Архангельской области.
Функционирующая ретро-будка стала подарком компании «Ростелеком» архангелогородцам в честь 120-летия городской телефонной сети. К слову, сам телефон подключён к цифровой сети, поскольку последняя аналоговая АТС в Архангельске на этой неделе прекратила свою работу
.
В церемонии открытия телефона-автомата принял участие и градоначальник. Игорь Годзиш сделал первый звонок из ретро-будки, связавшись по телефону со своей супругой.
По словам директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Прищемихина, также присутствовавшего на мероприятии, сегодняшний подарок - это своеобразный символ связи поколений, напоминающий о том, как важно бережно хранить историю, иногда оглядываясь назад и вспоминая пройденный путь.
В своей ответной речи глава города поблагодарил связистов за столь креативный подарок, добавив, что любые идеи, направленные на то, чтобы сделать Архангельск лучше, красивее и интереснее, будут находить
всестороннюю поддержку со стороны властей.
К слову, аналогичная кабинка с таксофоном была установлена
компанией «Ростелеком» на праздновнии Дня города в 2012 году
. Раритет образца 1969 года расположен у входа в центральный офис оператора связи на пр. Ломоносова.