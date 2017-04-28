наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 16:17
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
113
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
89
27.04.17
Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»
82
27.04.17
Команда «Водник» присоединяется к акции «Мы помним! Мы гордимся!»
78
27.04.17
72 минуты чтения книг о войне ждет посетителей архангельской библиотеки
75
27.04.17
Известный архангельский документалист представил свое телевизионное творчество
69
27.04.17
Творческий морской фестиваль будет проходить в Архангельске до середины лета
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

17 дворов преобразятся в рамках проекта «ЖКХ и городская среда»

В Архангельске подвели итоги отбора дворовых территорий для благоустройства в 2017 году. На эти цели из областного и федерального бюджета по национальному проекту «ЖКХ и городская среда» выделено более 68 млн. рублей.

В Октябрьском округе обновление получат дворы по адресам: Аэропорт, 7,9; ул. Гагарина, 14, корп.2; ул. Гагарина, 2; ул. Шубина, 20; ул. Попова, 15.

В Маймаксанском округе победителями отбора признаны дворовые территории по ул. Школьная, 168,169, 170, 171, 172; ул. Буденого, 7, ул. Буденого, 11, ул. Школьная, 86.

В Соломбальском округе за счет выделенных средств будут благоустроены дворы по ул. Красных партизан, 16, 16, корп. 1, 18, 20, 22; ул. Советская, 19, корп. 1; пр. Никольский, 32, корп. 1; ул. Советская, 7, корп. 1.

В округе Варавино-Фактория работы по благоустройству будут проведены во дворах у домов по ул. Воронина, 43, корп. 1; в округе Майская горка – по ул. Галушина, 26,28; в Исакогорском и Цигломенском округах – по ул. Штурманская, 3 и ул. Штурманская, 10.

Кроме того, в случае экономии по результатам конкурсных процедур на выполнение работ финансирование могут также получить дворы по ул. Тимме,4 и пр. Ленинградский, 273, корп. 1.

Остальные заявки, соответствующие заявленным критериям, но получившие меньшее количество баллов, будут профинансированы в рамках проекта в следующем году.

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 151
дата: 28.04.17 | 14:55
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080