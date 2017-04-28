В Архангельске подвели итоги отбора дворовых территорий для благоустройства в 2017 году. На эти цели из областного и федерального бюджета по национальному проекту «ЖКХ и городская среда» выделено более 68 млн. рублей.

В Октябрьском округе обновление получат дворы по адресам: Аэропорт, 7,9; ул. Гагарина, 14, корп.2; ул. Гагарина, 2; ул. Шубина, 20; ул. Попова, 15.

В Маймаксанском округе победителями отбора признаны дворовые территории по ул. Школьная, 168,169, 170, 171, 172; ул. Буденого, 7, ул. Буденого, 11, ул. Школьная, 86.

В Соломбальском округе за счет выделенных средств будут благоустроены дворы по ул. Красных партизан, 16, 16, корп. 1, 18, 20, 22; ул. Советская, 19, корп. 1; пр. Никольский, 32, корп. 1; ул. Советская, 7, корп. 1.

В округе Варавино-Фактория работы по благоустройству будут проведены во дворах у домов по ул. Воронина, 43, корп. 1; в округе Майская горка – по ул. Галушина, 26,28; в Исакогорском и Цигломенском округах – по ул. Штурманская, 3 и ул. Штурманская, 10.

Кроме того, в случае экономии по результатам конкурсных процедур на выполнение работ финансирование могут также получить дворы по ул. Тимме,4 и пр. Ленинградский, 273, корп. 1.

Остальные заявки, соответствующие заявленным критериям, но получившие меньшее количество баллов, будут профинансированы в рамках проекта в следующем году.