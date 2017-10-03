18 молодых семей Архангельска получили жилищные сертификаты

Программа реализуется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов: за 10 лет 369 семей столицы Поморья уже смогли приобрести или построить новое жилье с использованием средств сертификата. На очереди – еще 370 семей. Участниками данной программы могут быть семьи, в том числе с детьми, в которых возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Сегодня сертификаты были переданы 18 таким семьям. Программа будет продолжаться: она утверждена на период до 2021 года.

- Не так часто в зале заседаний Администрации присутствуют самые маленькие и самые драгоценные наши горожане. Они еще, возможно, не понимают, какое важное событие случилось в их жизни, но лица у родителей счастливые. Приобретение своего жилья – это большая радость для любой семьи, и я желаю вам удачи и взаимной поддержки, - поздравил собравшихся Глава Архангельска Игорь Годзиш.