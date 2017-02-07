Архангельск: Общество

фото, видео с места события 200 000 платежей и переводов в сутки совершали клиенты Северного банка в 2016 году Более 72 млн. операций на общую сумму свыше 138 млрд. рублей совершили клиенты Северного банка ПАО Сбербанк в 2016 году. Из них 62,4% проведены через удаленные каналы обслуживания (Сбербанк Онлайн, Мобильный банк, Автоплатеж, устройства самообслуживания). По сравнению с 2015 годом доля платежей через эти каналы выросла на 21,5%.



Несмотря на то, что 43,9% платежей и переводов по-прежнему проводятся через офисы Сбербанка, эта доля неуклонно сокращается: в 2015 году она составляла 59% от общего объема операций. Напротив, удаленные каналы обслуживания традиционно демонстрируют устойчивый рост. Так, по сравнению с 2015 годом, в прошлом году популярность интернет-банка Сбербанк Онлайн выросла с 12,5% до 19,6% от общего объема операций, устройств самообслуживания – до 33% (годом ранее – 21,1%), а Автоплатежа – до 4% (годом ранее – 2,3%).



Растут и средние суммы, которые проводятся через удаленные каналы обслуживания. Если в 2015 году сумма средней операции, проведенной через Сбербанк Онлайн, составляла 1192 рубля, то в 2016 году выросла до1334 рублей. Средняя сумма операции с помощью Автоплатежа выросла с 590 до 688 рублей. Это означает, что клиенты Сбербанка стали доверять этим каналам не только оплату телекоммуникационных услуг, но и наиболее значительные по суммам платежи (ЖКХ, налоги, оплату кредитов и т.д.).



В среднем клиенты Северного банка в 2016 году ежедневно совершали свыше 200 тысяч операций на сумму 378 млн. рублей. Средняя сумма операции по сравнению с 2015 годом выросла на 17,3% и составила 1890 рублей.



Удаленные каналы обслуживания Сбербанка не только удобны, но и выгодны, так как комиссия за совершение операций в них либо значительно ниже, чем при оплате через операционно-кассового сотрудника, либо отсутствует вовсе.



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