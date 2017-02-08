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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

21 специальный светофор появится в Архангельске на проблемных перекрёстках

В областном центре начата работа по установке светофоров, беспрерывно мигающих желтых сигналов, вблизи образовательных учреждений. Они предупреждает водителей о близости пешеходного перехода, которым часто пользуются дети по дороге в школу.

Всего в городе 84 светофорных объекта. Все они представляют собой четыре светофора на перекрестке с дополнительными секциями для регулировки движения пешеходов и звуковым устройством. 

Замене подлежат 32 объекта, поскольку они ламповые и не могут использоваться со звуковыми устройствами. Оборудование одного светофорного объекта обходится городу в 650 тысяч рублей.

В этом году современный светофор появится на сложнейшем перекрестке пр. Троицкий – ул. Суворова. В минувшем году аналогичная работа проведена на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Попова.
 
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просмотров: 154
дата: 08.02.17 | 14:31
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Fialka (1)
На Суворова?? Ура, наконец-то!
08.02.17
15:00
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