В областном центре начата работа по установке светофоров, беспрерывно мигающих желтых сигналов, вблизи образовательных учреждений. Они предупреждает водителей о близости пешеходного перехода, которым часто пользуются дети по дороге в школу.

Всего в городе 84 светофорных объекта. Все они представляют собой четыре светофора на перекрестке с дополнительными секциями для регулировки движения пешеходов и звуковым устройством.

Замене подлежат 32 объекта, поскольку они ламповые и не могут использоваться со звуковыми устройствами. Оборудование одного светофорного объекта обходится городу в 650 тысяч рублей.

В этом году современный светофор появится на сложнейшем перекрестке пр. Троицкий – ул. Суворова. В минувшем году аналогичная работа проведена на пересечении пр. Советских Космонавтов и ул. Попова.