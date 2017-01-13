Архангельск: Общество

фото, видео с места события 22-я школа: 80 лет, а всё такая - молодая! Дорогие выпускники, уважаемые ветераны и коллеги! 2 февраля 2017 года архангельская школа №22 отмечает свой славный 80-летний юбилей! Приглашаем разделить торжественность этого момента наших выпускников, ветеранов и всех тех, кто работал и продолжает трудиться в стенах родной школы.



Праздничное мероприятие состоится 2 февраля в развлекательном центре М33 (г. Архангельск, пр. Московский, 33), начало в 19:00. Пригласительный билет приобретается заранее в секретариате школы.



Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 28-57-51. Приветствуются групповые, классные заявки.



Будем рады встречи с вами!



Инициативная группа школы № 22 г. Архангельска.

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