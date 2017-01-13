Дорогие выпускники, уважаемые ветераны и коллеги! 2 февраля 2017 года архангельская школа №22 отмечает свой славный 80-летний юбилей!
Приглашаем разделить торжественность этого момента наших выпускников, ветеранов и всех тех, кто работал и продолжает трудиться в стенах родной школы.
Праздничное мероприятие состоится 2 февраля в развлекательном центре М33 (г. Архангельск, пр. Московский, 33), начало в 19:00. Пригласительный билет приобретается заранее в секретариате школы.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 28-57-51. Приветствуются групповые, классные заявки.
Будем рады встречи с вами!
Инициативная группа школы № 22 г. Архангельска.
12:18