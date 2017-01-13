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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

22-я школа: 80 лет, а всё такая - молодая!

Дорогие выпускники, уважаемые ветераны и коллеги! 2 февраля 2017 года архангельская школа №22 отмечает свой славный 80-летний юбилей!
Приглашаем разделить торжественность этого момента наших выпускников, ветеранов и всех тех, кто работал и продолжает трудиться в стенах родной школы.
 
Праздничное мероприятие состоится 2 февраля в развлекательном центре М33 (г. Архангельск, пр. Московский, 33), начало в 19:00. Пригласительный билет приобретается заранее в секретариате школы.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 28-57-51. Приветствуются групповые, классные заявки.
 
Будем рады встречи с вами!
 
Инициативная группа школы № 22 г. Архангельска.
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просмотров: 967
дата: 13.01.17 | 22:05
комментариев: 1
2 0
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Комментарии пользователей
Boater (1)
С юбилеем! Жалею, что не сходил с одноклассниками в прошлом году в школу, а в М33 уж не пойду и подавно. Всем учителям и тем, кто был тогда, и новым крепкого здоровья!
13.01.17
12:18
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